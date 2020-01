Adományból újult meg a kórházi öltöző a magasföldszinten

Neve elhallgatását kérő magánszemély segítségével újították fel a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház dolgozóinak a főépület magasföldszintjén elhelyezkedő öltözőjét.

Nyáron kereste meg a dunaújvárosi, névtelenséget kérő hölgy az igazgatóságot, hogy felújítással szeretné támogatni a kórházat, így kíván hozzájárulni a dolgozók munkakörülményeinek javításához. A modernizálásra váró terület kiválasztását a létesítmény üzemeltetőire bízta a felajánló. Végül a kórház vezetésével egyeztetve a mélyföldszinten található öltöző vizesblokkjára esett a közös választás.

Folyamatos egyeztetés és a kórház szakembereinek bevonása mellett, Kovács Ibolya gondnok koordinációjával az említett öltöző illemhelyei, zuhanyzói és ehhez kapcsolódó előtér teljesen megújult. Beleértve a vizesblokkban működő csővezetékek teljes cseréjét, sőt a gépészeti és villamossági felújítások is megtörténtek a teljes burkolatcserével egyetemben, újak lettek az ajtók, még a kapcsolók is. Az öltöző rekonstrukciója szakdolgozókat, műszaki személyzetet és tanulókat is érint, mintegy 120 főt.

A kórház történetének tanulsága szerint 1965 szeptemberében nyitotta meg az új, akkoriban minden igényt kielégítő intézmény a kapuit. Azóta természetesen számos korszerűsítés történt, hiszen városunk kórháza nem is gondolnánk, milyen igénybevételnek van kitéve.

Egy átlagos napon a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban 24 óra alatt nyolcezer ember fordul meg, a működését megközelítően ezer dolgozó biztosítja. Ez rendkívüli igénybevétel, a rendszeresen, tervezetten végzett karbantartás mellett is. A felajánlásért a kórház vezetői munkatársaik nevében is köszönetüket fejezték ki a nagylelkű adományozónak.