Adomány, tesztelés, véradások

Sűrű volt az év vége a vöröskereszt dunaújvárosi szervezetének munkatársai számára, többek között rengeteg adomány szétosztását bonyolították le.

A Magyar Vöröskereszt területi vezetőjével, Feth Katalinnal beszélgettünk arról, hogy miként alakult nálunk a véradás az előző esztendőben. Mint mondta, van egy éves keret, amely meghatározza, hogy területenként mennyi vér szükséges a megfelelő vérellátás biztosításához. A járvány­ügyi helyzet miatt sajnos szűkültek a lehetőségeik. Például fontos vér­adóbázist jelentenek a középiskolások, ám a pandémia miatt iskolai véradást nem szervezhettek egy-két intézmény kivételével. Voltak olyan nagyobb cégek, amelyeknél a védelmi okok miatt nem bonyolíthattak kihelyezett üzemi véradást. Feth Katalin kiemelte, szerencsére a vasmű pozitívan állt hozzájuk, és nálunk többször jártak az elmúlt év során. Mindezektől függetlenül az országos átlaghoz képest is jól, mintegy 85 százalékos teljesítménnyel zárhatták az évet, Dunaújvárosban és környékén nem volt hiány a vérkészletben, ha kellett, akkor irányított véradással megoldották a sürgős eseteket.

– Sajnos az idei év meglehetősen döcögősen indul, az iskolákba továbbra sem mehetünk be. Igyekszünk összetartani a véradók közösségét, kollégáink telefonon és sms-ben is értesítik a visszatérő önkénteseket arról, hogy mikor adhatnak vért megint – mondta Feth Katalin.

Mesélte, hogy koronavírus-teszteléseket is végeztek. A vöröskereszt égisze alatt a térség idősotthonaiban jártak, az Országos Mentőszolgálat szakápolójaként pedig hétvégente megadott címekre kellett mennie a vizsgálatok elvégzése miatt.

Arról is beszélt, hogy decemberben nagyobb energiát fordítottak az adományok szétosztására. Tizenegy településre juttatták el a különféle felajánlásokat a rászoruló családoknak, csak Dunaújvárosban több mint háromszázötven adományt. Egyrészt a vöröskereszt saját forrásból segítette a nélkülözőket, másrészt rengeteg külső felajánlás is érkezett. Például Mészáros Lőrinc élelmiszercsomagokat adományozott, Fejér megyében négyszázat, Dunaújvárosban száz csomagot osztottak ki. A MOL fertőtlenítőket és tisztítószereket ajánlott fel, bejgliket vittek az Egyesített Szociális Intézmény és az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona dolgozóinak. A McDonald’s gyors­étterem hetente egyszer reggelit küld a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályának, amiket szintén a vöröskereszt csapata juttat célba, de pelenkákat, tápszereket és édességeket is felajánlottak a támogatók. Az Aldi és a Penny áruház élelmiszer-adományait most januárban osztották ki.

– A járványügyi helyzet miatt sajnos nagyon nehéz tervezni. Természetesen szervezzük a véradásokat, a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó elsősegélynyújtó-tanfolyamokat, vizsgákat folyamatosan megtartjuk – tette hozzá Feth Katalin.

A legközelebbi véradás január 28-án, csütörtökön, 8 és 10 óra között lesz a rendelőintézetben található transzfúziós osztályon. Aztán jövő héten két alkalommal adhatnak vért az önkéntesek: február 2-án 13 és 15 óra között, február 4-én 8 és 10 óra között a rendelőintézeti központban.