Adni öröm! – idén adománykártyával

Adni öröm! – hirdeti az idei karácsony előtt is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel negyedszázados múltra visszatekintő adománygyűjtési akciója, amely holnap kezdődik és hat napon át tart a helyi Interspar áruházban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dunaújváros

Az akció részleteiről Mudra József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaújvárosi csoportvezetője beszélt lapunknak:

– A járványhelyzet miatti védőintézkedésekre koncentrálva átszervezte hagyományos karácsonyi gyűjtését idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Adni öröm! akciót december 16. és 21. között a dunaújvárosi Interspar áruházban rendezi meg a karitatív szervezet, amely idén adománykártyák vásárlására kéri az üzletekbe betérő embereket. Mindez jelentős változás, hiszen korábban az Adni öröm! karácsonyi gyűjtést a személyes találkozásokra alapozta a szeretetszolgálat.

Ezúttal személyes találkozó nélkül gyűjt a szolgálat

Az önkéntesek az üzletekbe érkező vásárlókat kérték, lehetőség szerint vásároljanak tartós élelmiszert a rászoruló embereknek is. Az adományozók a felállított máltai asztaloknál adhatták át adományukat, jellemző módon általában lisztet, cukrot, konzervet és édességet – mondta el Mudra József, aki a holnap induló gyűjtés menetéről is szólt:

– A járványhelyzetre tekintettel a Máltai Szeretetszolgálat személyes találkozások nélkül szervezte meg az idei karácsonyi gyűjtését.

A dunaújvárosi üzletben is az önkénteseket megszemélyesítő, életnagyságú kartonfigurák emlékeztetik az Adni öröm! akcióra a vásárlókat, akik liszt, cukor és olaj helyett lisztet, cukrot, olajat, vagy komplett élelmiszercsomagot szimbolizáló adománykártyákat is vásárolhatnak. Az élelmiszereket helyettesítő adománykártyák hét különböző címletben lesznek megtalálhatók az áuházban, a legolcsóbb 99 forintba kerül, a legdrágább ára 4500 forint. A kártyákat az Adni öröm! feliratú tábláról vehetik el a vásárlók, illetve a tartós élelmiszerek polcainál is megtalálhatók lesznek.