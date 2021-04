A vírushelyzettől függ a Rockmaraton sorsa is

Mivel a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozást 2020. augusztus 15-ig meghosszabbították, a 30. jubileumi Rockmaraton fesztivált egy évvel elhalasztották a szervezők, és 2021. július 5–10. között fogják megrendezni a jól megszokott és megszeretett helyszínen, a dunaújvárosi Szalki-szigeten – írtuk itt a Hírlap hasábjain tavaly június derekán. Nézzük, milyenek a fesztivál idei kilátásai?

„Más európai fesztiválokhoz hasonlóan nekünk is sikerült átrakni az idénre tervezett zenei programunk nagy részét 2021-re, azonban nem sok értelmét látjuk bármilyen konkrét fellépőlista bejelentésének, amíg elképzelésünk sincs, meddig fognak tartani a korlátozások” – állt a fesztivál szervezőinek tavaly novemberben kiadott sajtóközleményében. Időközben kiderült, hogy a Balaton Soundot és a Volt Fesztivált idén sem tartják meg, a koronavírus-járvány miatt lemondták azokat.

„A Rockmaraton nem hirdette meg a 2021-es programot, pedig tavaly karácsonyig már elég sok zenekart lekötöttünk, néhány fellépővel újra megállapodtunk, de úgy éreztem, nincs értelme addig bármiről is beszélni, amíg ilyen bizonytalan a helyzet” – nyilatkozta a Rockmaraton operatív szervezője a langolo.hu internetes zenei szakportálnak alig egy héttel ezelőtt. Varga-Csajkás Zoltán azt is elmondta a Lángolónak, hogy a legnagyobb magyar és nyugat-európai fesztiválok már lemondták az idei évet, ami azt jelenti, hogy a Rockmaraton ebben az évben sem tud külföldi fellépőket hívni. Az interjúban Varga nagyon pozitívan nyilatkozott a fesztivál közönségéről és annak helyszínéről, Dunaújvárosról is.

Mint mondta „a közönségünkre csak jót tudok mondani, ilyen szintű összetartást megtapasztalni felemelő dolog. Ugyanez elmondható Dunaújvárosról, a fesztivál otthonáról, mind a hatóságokat, mind a város vezetését illetően. Akikkel tartjuk a kapcsolatot, mind nagyon szeretnék, hogy legyen Rockmaraton.”

Arra a kérdésre, hogy szerinte a város sajátjának érzi-e a fesztivált, az operatív szervező így válaszolt: „Ott vagyunk otthon. Szerintem az utóbbi öt év volt az igazi ebből a szempontból, egyértelműen. És ez nemcsak abból adódik, hogy nagyon jó a helyszín, hogy zökkenőmentesen megy minden, hanem érezzük, hogy szeretnek minket Dunaújvárosban. Tényleg nem úgy fogadnak minket – és nemcsak adott esetben a hatóságok, hanem a város úgy általában –, hogy na, már megint jönnek hangoskodni, hanem hogy mikor jönnek már?

Varga-Csajkás Zoltán azzal biztatta a fesztivál rajongóit, hogy idén, ha egy mód van rá, nem teszik fel a kezünket, hanem megpróbálják az idei nyárra érvényes szabályozásokhoz mérten a legtöbbet kihozni a helyzetből. Akár arra is van így esély, hogy ha 500 fős rendezvényeket tudnak csak tartani, akkor megpróbálnak időben és térben kicsit eltávolodva egymástól, akár több 500 fős rendezvényt is megszervezni.

Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy az már teljesen biztos, hogy mindezt kizárólag magyar zenekarokkal tudják megcsinálni, és az is biztos, hogy nem lesz egy teljes hét, hiszen ilyen nézőszámnál nagyjából egy egyszínpados, négynapos minifesztiválban tudnak gondolkodni. Ha ennél többre lesz lehetőségük, akkor az adott körülményekhez alkalmazkodva próbálnak majd valamilyen fesztivált megszervezni Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten.

Ehhez mi csak annyit tennénk hozzá, hogy úgy legyen, és hajrá, Rockmaraton! Azzal az eshetőséggel nem is szeretnénk számolni, amit arra a kérdésre válaszolt az operatív szervező, hogy mi van akkor, ha mégsem szervezhetnek idén nyáron Rockmaratont. Ugyanis Varga erre azt reflektálta, hogy nincs ilyen forgatókönyvük. Egy éve vegetálnak, és ezt elképzelhetetlennek tartják, de ha mégis így alakulna, és idén nyáron nem lesz végre valami, akkor lehet, hogy jövőre már semmi sem lesz… (Forrás: langolo.hu/duol.hu)