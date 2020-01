A vidéken élők akaratát vinné Molnár Tibor a parlamentbe

„Nincs idő! Nincs mire várni! Ha most nem lépünk, véglegesen leszakadunk!” Ezt mondta Molnár Tibor független képviselőjelölt, amikor arról kérdeztük: miért indul a február 16-i időközi országgyűlésiképviselő-választáson.

Azt is hozzátette: a tapasztalatok szerint a pártalapú erősködés, a konfrontatív magatartás kizárólag azt okozza, hogy a térség elveszíti esélyét a fejlődésre. Úgy szeretne dolgozni, hogy már 2022-ben látsszanak a közös munka eredményei.

– Miért gondolja, hogy éppen egy független jelöltet választanak meg képviselőjüknek az itt élők?

– A választók felnőtt emberek, és pontosan tudják: ha nem programok és az azok megvalósulását garantáló feltételek megléte alapján választanak, akkor itt lényegében semmi nem történik! Szóval kell egy jó választókerületi program, egy kiváló helyismerettel, elszántsággal, felkészültséggel rendelkező csapat, s a leendő képviselő részéről pedig kell egy megingathatatlan együttműködő- és kompromisszumkészség, hogy a projektek támogatását el tudja érni.

– Honnan ez az elszántság?

– Mondhatnám, hogy kiskoromtól magamba szívtam. Édesapám 30 évig volt Iváncsa vezetője, majd én is a nyomába léphettem. A közösség szolgálata, a munka iránti alázat, az emberek feltétlen tisztelete az életem részévé vált. S mivel nagyon sokan megkerestek, a választókerületet alkotó települések vezetőinek döntő többsége kifejezetten biztatott, a csapatommal úgy döntöttünk: ha sikerül összeállítani egy jó, végrehajtható programot, akkor elindulok.

– Azért kapott hideget, meleget…

– Lehet mondani, de ezeket úgymond „értékén” kell kezelni. Voltam minden településen, volt, ahol többször is.

Minden polgármesterrel beszélgettem, vállalkozókkal, civil szervezeti vezetőkkel is, sok-sok emberrel. Így állt össze a programom. Egy kivételével minden polgármester-kollégámmal nagyon jó hangulatú, konstruktív megbeszélést folytattunk a fejlesztési elképzelésekről.

– Kitalálhatom, hogy kivel nem?

– Nem kell találgatni! Sajnos egyelőre Pintér Tamással, Dunaújváros polgármesterével nem sikerült egyről a kettőre jutni. Ő saját párttársát, a budapesti jobbikos jelöltet támogatja, és ezért – mondjuk úgy – sajátos stílusban tárgyalt velem. Pedig tudjuk jól: magas lóról sem lehet előbbre látni… Ettől még elkészült az ötpontos dunaújvárosi programom, ahol az első helyen a Tiszta levegőt! projekt áll. A környezetünk megóvása, a dunaújvárosi közműhálózat fejlesztése, a hulladékkezelés megoldása, a partfal kérdése mind-mind halaszthatatlan. A második a Fejlett, tudásalapú gazdaságot! Hiszen a dunaújvárosi jövő elképzelhetetlen a gazdaságfejlesztési tervek, az egyetemmel való együttműködés, és például a déli iparterület integrált, működő logisztikai központtá alakításának megvalósítása nélkül. A harmadik a Klímabarát közlekedést! A dunaújvárosi közlekedésfejlesztés alapja az úthálózat, az elektromobilitás, a tömegközlekedés fejlesztése. A negyedik a Korszerű közszolgáltatást! nevet viseli. A lakosság és a vállalkozások komfortérzetének javítása érdekében a közszolgáltatások fejlesztése azonnali feladat! Az ötödik pedig az Egészségbarát várost! Amelyben kiemelten fontos a tömegsport, a kulturális élet és a rekreáció feltételrendszerének bővítése. Szóval van mit – lenne mit – tennünk közösen Dunaújvárosban is!

– A többi település esetében is ilyen részletes a programja?

– Tudom, hogy egy ilyen beszélgetésbe nem sok minden fér bele, de azért minden településről megemlítenék néhány fontos teendőt. Ercsiben a járdák, utak építése és karbantartása nem tűr halasztást, a régi laktanya logisztikai központtá, lakóparkká építése, a tiszti szálló szociális otthonná alakítása is fontos. A Szapáry-kastély teljes rekonstrukcióra szorul. Cél: fogadjon újra hajókat az ercsi kikötő. Adonyban is első az utak és járdák felújítása és építése, a háziorvosi és a védőnői szolgálati lakás kialakítása. Meg kell építeni a Bocskai és a Rózsa utcában a szennyvízcsatornát, s kell parkoló is. Térségi kérdés az Adony–Perkáta közötti út felújítása. Régi terv az Adony–Velence közötti útszakasz felújítása az autópálya körforgalomtól a 6-os útig.

– Szinte településenként visszatérő feladat az utak, járdák építése. Ilyen rossz a helyzet?

– Nem rózsás, de a településvezetők pontosan tudják, ezek a feladatok időről időre ismétlődnek. Kulcs esetében is, csakúgy mint a vízelvezető árkok kialakítása és karbantartása, főleg az óvodától a református templomig tartó szakasz. Be kell fejezni a bölcsőde kialakítását. Az iskola teljes körű felújítása a legfontosabb. Fontos az idősek megfelelő ellátása a Kistérségi Központ megvásárlásával… Perkátán is az utak, a járdák és busz­megállók felújítása ad feladatot. Fontos a csapadékvíz elvezetése, ráférne a felújítás a polgármesteri hivatalra is, de szükséges az iskola, az óvoda, a faluház és a szociális intézmény fejlesztése is. Fontos a Győry-kastély, és sokat segíthetne egy naperőműpark létesítése. Nagyvenyimen szintén napirenden van az utak felújításának folytatása, a járdák építése. Halaszthatatlan a felszíni vízelvezetés rendszer szintű kiépítése és a település természeti és épített környezetének megóvása. S mindenképpen fejleszteni szeretnénk az önkormányzat által nyújtott szociális, egészségügyi szolgáltatások körét.

– Pusztaszabolcs például komoly teherrel küzd. Ebben lehet segíteni?

– Valóban, Pusztaszabolcson az első és legfontosabb a város 250 millió forintos hitelének visszafizetése. Sajnos ez 15 éven keresztül több mint 22 millió forinttal terheli meg a város költségvetését éves szinten. De itt is égető gond az utak, járdák állapota. Térségi kérés a felüljáró és az elkerülő út kialakítása. Fontos a kastély ifjúsági-kulturális központtá alakítása. Rácalmás viszont a térség egyik legfejlettebb és talán a legvonzóbb települése is. Itt található a régió egyik legnagyobb üzeme. De itt is vannak tervek! Az első a régi városháza épületének felújítása és átalakítása idősek nappali ellátását biztosító intézménnyé, s ezzel a rendőrség és a járási hivatal is méltóképp szolgálhatná ki a lakosokat. S megvalósításra vár a ­Rácalmás–Kulcs összekötő út rácalmási szakaszának felújítása…