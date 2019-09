A vásárlói elégedettséget tartja szem előtt a Spar

Az áruház előtti parkoló kicsi, csupán néhány személyautó fér el előtte, továbbá ezen a placcon osztoznak az ügyfelek is, akik a Spar szomszédságában található E.ON Zrt. irodájához igyekeznek ügyet intézni. A probléma viszont elsősorban az, hogy a parkolót a környék lakói is előszeretettel használják.

Az áruház lépett, és a parkoló használatát díjkötelessé tette. Az épület előtt tábla hirdeti, hogy a parkoló a Spar tulajdonában lévő magánterület, e szerint a parkolás 1 óra időtartamig ingyenes, egy óra letelte után, a második óra végéig 1000 forint, a 2 órát meghaladó parkolás esetén pedig az adott napi üzletzárásig 2500 forint parkolási díj fizetésére kötelezik az autósokat.

Az intézkedés nem azonnal lép életbe, mert bár a tábla tájékoztató jelleggel már kikerült, egyelőre türelmi időszak van. A fent említett tarifákról 2019. szeptember 9-től kapnak csekket a szabályt be nem tartó gépjármű-tulajdonosok.

Bakos Imre, a parkolót üzemeltető Parkferr Kft. területi képviselője azt mondta, az intézkedés a Spar részéről egyértelműen a vásárlói elégedettséget szolgálja, azaz azt szeretné a cég, hogy vásárlói maximális kényelemben vehessék igénybe szolgáltatásaikat, és ne kelljen hosszú perceken át szabad parkolóhelyet keresni a környéken csupán azért, mert a területet azok is használják, akik nem a bolt vásárlói, hanem esetlegesen környékbeli lakók. Bakos Imre hozzátette, az esetlegesen kiállított csekkek nem büntetések, hanem a meghatározott összegű parkolási díjak, amiket az üzletlánc szükségesnek tart. A Parkferr Kft. egyelőre tájékoztató jelleggel helyezi ki az autók szélvédőjére a változást taglaló szóróanyagokat, hogy minél hamarabb rögzüljön a városiakban az új rendszer. A területi képviselő hangsúlyozta, sem az üzletnek, sem a parkolót üzemeltető cégnek nem az a célja, hogy minél több csekket osszon szét az autósok között, hanem az, hogy a parkolót csak az áruház vásárlói használják – legalábbis nyitvatartási időben.

Egyetértenek a lakók is

Az, hogy szeptember 9-től díjkötelessé válik a parkolás a Spar előtt, hamar bejárta a helyi érintettségű oldalakat. A legtöbb kommentelő úgy véli, ez egy jogos és korrekt döntés, hiszen a területet az autós vásárlók kényelme érdekében alakították ki, nem azért, hogy hosszú távon használják azt a környékbeliek. Azonban a csekély mennyiségű parkolóhely valós probléma a városban, ám ezt már eddig is, valamint a jövőben is orvosolja az önkormányzat, sőt, jelenleg is több új parkolóhely-teremtési projekt van folyamatban.