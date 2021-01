A vásárlást élettel tölti meg és élménnyé emeli fel ez a piac

A jót könnyű megszokni – tartja a mondás, amely most szombaton is beigazolódott számomra.

Csak tavaly októberben debütált a Dunai Kincses Kert, de szinte azonnal kiderült, hogy a rác­almási piactér kicsi a sok árulni és a még több vásárolni szándékozónak. Ezért a szervezők – Szilágyi Irén és Tiringer Ákos – egy nagyobb helyszínre, a Szalki-szigetre költöztették a termelői piacot.

A szombati vásárlátogatáskor már délután két óra körül is csak távolabb tudtunk parkolót találni, amikor kis családi kikapcsolódásként a szabadstrand melletti kemping területén megrendezett programra igyekeztünk, ahogyan a csípös hideg ellenére feltűnően sokan, mások is. Talán maguk az áruféleségeiket kínáló termelők voltak most kicsit kevesebben, a szervezők információja szerint csak mintegy negyvenen.

Ennek a picanak hangulata van – mondhatják az idejárók, és valóban, a hipermarketek végeláthatatlan gondoláihoz, személyzet nélküli, neon-megvilágítású és bezárt világához képest a pultból áruló termelők és kézművesek látványa, a vidám zsivaj valóban üdítő, a vásárlást élettel tölti meg és élménnyé emeli fel. Itt ember vesz embertől, nem pedig egy átláthatatlan multinacionális cégóriástól, lehetőség van röviden elbeszélgetni, és magától a készítőtől kérdezni a termék valódi történetéről, elkészítéséről, összetevőiről. Nincs semmi túlcsomagolva, ezért nem termelünk azonnal hazaérkezés után hulladékot. Nem beszélve arról, hogy a koronavírus-járvány ideje nem a tömegrendezvényekről szól, ezért a közösségi életérzésre mindenki ki van éhezve, és ide azért maszkban bár, de szabadon el lehetett jönni.

Sajnos a méltán híres és a dunaújvárosi piacon is népszerű Szabi, a pék már két órával a piac kapunyitása után minden portékáját eladta, így mi sem tudtunk már vásárolni tőle. Ott jártunkkor kígyózó sorok álltak a házi sajtokat és füstölt és töltelékes hús­árukat kínáló pultoknál, csakúgy mint a mézeseknél, vagy a kürtös kalácsot kínáló standoknál. A kamrák kincsei közül bőséges volt a választék a savanyúkból, különleges lekvárokból, dzsemekből és szörpökből is. Az ölelgetni való párnákat, kerámiamanókat és füstölőtartó sárkányokat kínáló kézművesek portékáit is sokan megcsodálták és válogattak közülük.

A helyszínen Szilágyi Irén szervező elmondta, hogy áprilisig még biztosan a sziget lesz a havi termelői vásár helyszíne, a nyarat az esetleges rendezvények miatt még nem lehet pontosan látni. De tervezik a vásárt kulturális programokkal, kézműves lehetőségekkel is kiegészíteni majd. Sőt, azt is megtudtam, hogy a következő, február 20-ai alkalommal már délután 17 óráig várják a termelői piacon a látogatókat.