A Varese-i kórház jelenleg napi 18 ezer liter oxigént használ fel a betegek lélegeztetésére

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.17. – 252. nap

Bár már fél nyolckor kikászálódtam az ágyból hogy várjam az ATV hívását, szerintem még az arcomon volt a párna vonala amikor kapcsoltak. Az első kérdés meglepett: igaz-e, hogy már ősszel kimutatták Olaszországban a koronavírus jelenlétét?

Erről mostanában nem írtam, és nem is tudtam szóban a rövid idő miatt pontosan kifejteni.

A települések naponta tesztelik a szennyvizet, és megőrzik a vízmintát, így hónapokkal utána is végezhetnek teszteket. Az elvégzett tesztek alapján úgy tűnik, a vírus már decemberben jelen lehetett Milánóban és Torinóban, januárban pedig már Bolognában is.

Ami a milánói Istituto Tumori – (rákos megbetegedésekre specializálódott kórház) 2019 őszén készült tüdőrák megelőzési programjának vizsgálatai alapján (utólag) úgy tűnik, hogy a vizsgáltak között volt aki már szeptemberben rendelkezett ellenanyaggal a szervezetében. Egyenlőre még nem mutatták be a kutatás részleteit, még feltételezésüket alá kell támasztaniuk tudományosan. Ami a másik milánói kórház, a fertőző betegségekre specializált Ospedale Sacco véleményét illeti, professzor Galli szerint a vírus nem valószínű hogy ilyen öreg lenne; ha a vírus már 2019 szeptemberében jelen lett volna, mint ahogy az Istituto Tumori kutatói feltételezik, akkor már sokkal hamarabb kialakultak volna a gócpontok. Galli szerint jobb, ha várunk amíg ez a feltételezés bizonyításra kerül, minthogy elkezdünk feleslegesen elméleteket gyártani.

Egy tanárnő az informatikus ismerőséhez fordult tanácsért, ugyanis online oktatás közben az egyik diákja időnként eltűnik a képernyőről, és a helyén csak egy fekete felület látható fehér felirattal, miszerint nincs net. A tanárnő számára gyanússá vált az egyre gyakrabban ismétlődő szituáció, és ezért lefotózta a feliratot. Az informatikus csak ránézett a képre, és nevetett: a találékony diák egy grafikai program segítségével készítette a feliratot, hogy időnként meglóghasson az online oktatásról.

A Milánótól 60 km-re található Varese város kórházára egyre nagyobb nyomás nehezedik, de orvosai továbbra is megtesznek mindent hogy ne legyen fennakadás az ellátásban. Az első hullám idején a legtelítettebb kórházak oxigén szükséglete 11 ezer liter körüli volt naponta, a Varese-i kórház jelenleg napi 18 ezer litert használ fel a betegek lélegeztetésére.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 733810 az elmúlt huszonnégy órában 32191 az új fertőzött, közülük 8448 (26,24%) Lombardia régióban van.

33074-en (+538 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3612 (+120) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 697124-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 457798-en gyógyultak, közülük ma 15434-en.

Az elhalálozottak száma 46464, közülük a mai napon 731-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1238072.

A fertözöttek száma 2,7%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 208548 teszt által 32191 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 17. 15,44% 208548 teszttel +32191,

nov. 16 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 15 17,4% 195275 teszttel +33979,

nov. 14 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 15,44% (minden 100 tesztből 15 pozitív), Lombardia tesztaránya 22,07% (100 tesztből 22 pozitív).

Az elhalálozottak száma továbbra is emelkedik (731), és egyre közelebb kerül a március 27-i rekordhoz, amikor a koronavírus 969 áldozatot követelt.

A virológusok változatlanul a hullám tetőzésének időpontját találgatják, és a vélemények igen megoszlóak; egyikük ma november 27-et “jósolt”. Kíváncsian követjük hogy kinek lesz igaza, van aki még fogadna is kedvenc virológusára, mintha csak egy lóversenyről lenne szó. A régió vezetők továbbra is a kormányt ostromolják, mert szeretnék ha megváltozna a a zónák besorolásának módszere. Bár Lombardia ismét rosszul áll, mindenki abban bízik, hogy hamarosan lefokozzák vörösből, narancs zónára.

Megindultak a karácsonyt váró felmérések: ki, mennyit költene karácsonyi ajándékokra, hol, és mikor. Többen úgy döntöttek, csak az év eleji leárazáskor vásárolnak karácsonyi ajándékokat, és ráadásul sokkal kevesebbet fognak vesznek mint eddig, hiszen valószínűleg továbbra is csak a szűk családi körrel találkozhatunk.

Az élelmiszerboltok már megérezhettek ebből valamit, hiszen a karácsonyi kalácsot és csokoládét már több helyen 50%-os árengedménnyel árusítják annak ellenére, hogy 38 nap múlva lesz karácsony.

Kacziba Andi