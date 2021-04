A választókerületi elnöknek az itt élők érdeke a legfontosabb

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség dr. Molnár Krisztiánt nevezte ki a pártszervezeten belüli választókerületi elnöknek Fejér megye 04-es számú országos egyéni választókerületében.

Az új választókerületi elnök Székesfehérváron született 1982-ben, azóta Sukorón él, immáron szintén sukorói származású feleségével és két gyermekükkel. Államigazgatási és jogi diplomáival végigjárta a hivatali ranglétrát, 2004-től dolgozik a megyei önkormányzatnál. A Fe­jér Megyei Önkormányzat elnökének 2014-ben választották meg (anno 28 évesen ő volt az ország legfiatalabb megyei főjegyzője, majd 32 évesen megyei elnöke). 2019-ben ismét bizalmat kapott erre a feladatra, most pedig a Fidesz választókerületi elnöknek nevezte ki. Ennek apropóján beszélgettünk Molnár Krisztiánnal.

– A választókerületi megbízatás egy hosszabb folyamat eredménye. A pártszervezetünk demokratikusan működik, így megvan a rendje a tisztújításnak is. Az előző elnök, dr. Dorkota Lajos lemondott ezen feladatáról, így összeült a Választókerületi Tanács, ahol egyhangúan javasolták személyemet a megüresedett posztra. A választást nehezítette a pandémia, de végül le tudtuk bonyolítani biztonságos körülmények között. Elődöm, dr. Dorkota Lajos, akinek pályám során személyesen is sok támogatást köszönhetek, nagyon sokat tett a térségben és az egész megyében a Fidesz felépítéséért és megerősítéséért.

Köszönöm neki az eddigi munkáját, és számítok az ő segítségére is a jövőben. Úgy érzem, a választókerületi elnökség egy nagyon szép kihívás, de egy nehéz feladat is egyben. Jó érzéssel tölt el, hogy a politikai feletteseim rám bíztak egy ilyen fontos feladatot, alkalmasnak találtak rá. A választókerület 80 ezer lakosáról van szó. Számomra az itt élők a legfontosabbak, az emberek életkörülményeit, egészségét, biztonságát vettük figyelembe mindig is a munkánk során. Személy szerint az értékeink megőrzését és továbbítását is előtérbe helyezem, a nemzeti és a keresztény értékrendet. Pont ebben a választókerületben fordult elő nemrég, hogy Pusztaszabolcson ki kellett állnunk ezért, remélem, ilyen nem lesz a jövőben. Természetesen ezeket az értékeket nem kell mindenkinek vallania, szíve-joga, de ezek őrzése és továbbadása közös kötelezettségünk gyermekeinknek. Azt gondolom, mi, magyarok büszkék lehetünk hagyományainkra, ilyen Magyarországot szeretnék továbbadni az utókornak, és az egész munkám során ilyen irányban gondolkodom.

– A közösségi oldalon nagyon sokan gratuláltak a kinevezéséhez. A megye minden területéről érkezett támogatás és biztatás. Mi lesz az elsődleges feladata?

– Minden alapszervezetet, csapatot szeretnénk megerősíteni, így Dunaújvárosban is. A csapatmunkába bevonnék új tagokat, segítőket és szimpatizánsokat. Számítok úgymond a „régiek” közül is mindazokra, akik eddig is ezt a szereket tolták, illetve akik bármilyen területen hozzá tudnak tenni ehhez a közös munkához. A választási eredmények alapvetően meghatározzák a munkánkat. A megváltozott politikai környezethez képest nem kielégítő eredményeket értünk el a legutóbbi voksolásokon, ám ezen lehet és kell tudni változtatni. Tudjuk, hogy a megye öt választókerülete közül a politikai pártcsaládunknak itt van a legnehezebb dolga, de meg kell szólítanunk az embereket. Szerintem egy vezető akkor látja el jól a dolgát, ha az emberekért tevékenykedik, hitelesen és őszintén.

– Megyei elnökként 108 települést, választókerületi elnökként 9 települést kell képviselnie. A politikai tisztség befolyásolja a közgyűlési munkát?

– Nincs összeférhetetlenség, és megyei elnöki szolgálatomat ugyanolyan intenzitással fogom ellátni, mint ez idáig. A térségfejlesztés területén amúgy is kapcsolódik a választókerületi elnöki tisztségem a közgyűlési elnöki teendőimhez. A megyei közgyűlésben a többi között a településfejlesztés tartozik hozzánk. A most zárult pénzügyi ciklusban a megyei jogú városok külön fejlesztési kerettel bírtak. Az új, 2021-2027-es uniós gazdasági ciklusban nagy változást jelent, hogy a TOP 2+ néven induló operatív programban (amely a településfejlesztések fő forrását fogja tartalmazni) a megyei jogú városok is a megyei közgyűlési forráselosztás alá kerülnek. A térség mind a kilenc települése ide fog tartozni, de így egyben szerettük volna egyébként is a fejlesztéseket kezelni. A jelenlegi feladat, hogy felmérjük a helyi igényeket, a lakossági, a civil és egyházi igényeket a lehető legtágabb körben. Ez alapján fejlesztési koncepció készül, amelyhez forrásokat próbálunk rendelni a térségben.

– Milyen a kapcsolat a térség polgármestereivel?

– Valamennyi polgármesterrel együttműködésre törekszem, ezt tettük eddig is. Ám soha nem a polgármestert nézzük, hanem hogy mi jó az embereknek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ha egy településnek olyan a vezetése, aki ellenez mindennemű együttműködést, nem hajlandó pályázatokat benyújtani, sőt, visszaadja, és nem valósítja meg, akkor a legjobb szándékunk ellenére is nagyon nehéz segíteni a lakosságnak. Sajnos ebben a körzetben is láttunk olyan településeket, amelyek pályázatokat dobnak vissza, nem zárnak le, protest módon próbálnak működni, adott esetben ezzel nyilvánítva ki nem tetsző véleményt az önkormányzattal, a kormányzattal (döntéshozókkal) szembehelyezkedve. Ezek nem jó folyamatok, amelynek „a levét a lakosság fogja meginni”. Sajnos nem, vagy csak kevésbé tudunk segíteni, ha a városvezetés nem partner. Több polgármester már megkeresett, és együttműködésükről biztosítottak. Nem vezérel pártpolitikai szempont, hiszen ellenzéki vezetésű településeknek is együttműködést ajánlok, ez számomra fontos. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a túlnyomó többség együttműködésre törekszik, remélem, hogy mások is ebbe az irányba indulnak el. Nehéz lesz, mert ahogy láttuk az elmúlt időszakban ebben a választókerületben is, egyesek sajnos rossz országos politikai példát követnek, és úgy gondolják, hogy egy önkormányzatiság vagy polgármesterség a kormánnyal való szembenállásról szólhat, vagy arról, hogy azt bizonygassák, nem jön a településre fejlesztés.

– Ezzel szemben nagyszabású fejlesztések, beruházások valósulhattak meg még a kisebb településeken is…

– A 2014–2020-as időszak is nagy fejlesztési lehetőség volt, de azt is biztosra mondhatom, hogy ezután is sok milliárd forintnyi településfejlesztési forrásról fog a megyei önkormányzat rendelkezni, emellett itt van a belügyminisztériumi támogatás, a Magyar Falu Program és egyéb ágazati programok. Aki azt mondja és azt kommunikálja, hogy a települések ellehetetlenítése zajlik, az nem mond igazat. Jó példa volt erre néhány héttel ezelőtt ebben a térségben, amikor a megválasztott országgyűlési képviselő azzal próbált magának politikai előnyt kovácsolni, hogy a települések nevében nekiállt szervezkedni, aláírásokat gyűjteni, arról szólván, hogy mennyi forrástól estek el ezek a települések és mekkora bajban vannak. Aztán egyesével álltak ki a polgármesterek, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, hogy nem értik, miről beszél az országgyűlési képviselő, aki egyébként sajnos keveset teszi be a lábát a településükre, mert soha nem látott mértékű forrás érkezett a településekre, fejlődnek, köszönik szépen, rendben vannak. Több esetben inkább az okoz leterheltséget nekik, hogy a sok fejlesztést hogyan tudják kezelni. Véleményem szerint meg kell érteni azt, hogy járványügyi helyzet van, ehhez mindenkinek hozzá kell tenni a magáét, de reméljük, a pandémia nehezén egy hónap múlva már túllendülünk, és megyünk tovább, építkezünk. Az nem szerencsés, ha olyan ember próbálja meg a település érdekeit képviselni, illetve az ott élőket, a közvéleményt hergelni, indulatokat gerjeszteni egy-egy kérdésben, aki a településre be sem teszi a lábát. Azt szeretném kérni az ilyen politikai szereplőktől, hogy ha már az ő munkájuknak nincs kézzelfogható, látható eredménye, egyetlen új fejlesztési forrást sem szándékoztak a településekre hozni, vagy, ha a szándékuk meg is volt, de erre alkalmatlanok voltak, akkor ne az indulatkeltésre törekedjenek, hanem hagyják dolgozni azokat, akik szeretnének és tudnak is tenni a lakosság érdekében.

– Dunaújváros hatalmas fejlődésnek indult néhány évvel ezelőtt. Ám őszintén szólva, az önkormányzati választás óta úgy érzem, hogy megtorpantunk.

– Azt látom, hogy fejlesztések terén bőven lenne mit előrelépnie a városnak, de a vidék egyes részeinek is. Egyébként nem szeretném a város és a vidék kettősségét tartani. Mind a megye, mind a választókerület tekintetében én egészben gondolkozom. Összességében azt látom, hogy több potenciál van a térségben. Az itteni lakosság ugyanolyan szorgalmasan és becsületesen éli hétköznapjait, mint a megye többi pontján. Méréseink igazolják, hogy az itt élők szeretnek a saját településeiken lakni (de ez megyeszerte elmondható) és a túlnyomó többség nem is szeretne elköltözni. Ez számunkra fontos és jó üzenet. Gazdaságilag nagyon komoly előrelépés, fejlődés fog reményeink szerint elindulni a térségben, hacsak az iváncsai gigaberuházásokra gondolok, vagy például a Hankook terjeszkedésére. Feladat van bőven, én hívő emberként, ehhez a szolgálathoz kérem a Jóisten további támogatását, és feleségem, családom türelmét!