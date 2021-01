A vakcina az egyetlen kiút

A horvátországi földrengés áldozatait megsegítő adományozás apropóján beszélgettünk hétfőn a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat vezetőivel, ahol a koronavírus elleni vakcina kérdése is szóba került.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Miskolczi László, a szervezet elnöke lapunknak ennek kapcsán elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel, és oltassák be magukat, amint lehet. Ezt ő is megteszi majd a családtagjaival egyetemben, mert mint mondta, a vírus kirobbanása óta az ellenszerre várunk, most itt lesz a lehetőség, hogy felvértezzük magunkat a védelemmel. Mint mondta, ez az egyetlen járható útja annak, hogy az emberek kiszabaduljanak a karanténból, és az élet visszatérhessen a régi kerékvágásba úgy, hogy közben a vírus miatt nem leszünk egymásra egészségügyileg veszélyesek.

Azt is elmondta, hogy nem érti sokak hozzáállását a vakcinákhoz, hiszen eddig mindenki arra várt, hogy legyen már végre ellenszere a koronavírusnak, most pedig sokan képtelenségeket terjesztenek magukról az oltásokról, azok hatásmechanizmusáról és olyan negatív hatásairól, amelyekre nincs is bizonyítékuk.

Az oltással kapcsolatban Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lassan szeretnének az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltásának a végére érni, ezért azt kéri, hogy aki még nem jelentkezett a védőoltásáért, az tegye meg. Hozzátette: azok, akik most valamilyen oknál fogva nem tudják beoltatni magukat, azoknak a jövőben is biztosítani fogják az oltás lehetőségét.

Az országos tiszti főorvos szólt arról is, hogy folytatódik a szociális intézményekben élők oltása. Mint mondta, 1600 idősotthon, valamint további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, a következő vakcinaszállítmányokból az ezekben élők beoltását szeretnék folytatni.