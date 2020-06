A tuti megoldás: Öröklejáratú hitelek

A jelenlegi járvány nem másról szól, mint a gazdasági átrendeződésről. Lassan fény derül arra is, milyen csoportok állhatnak ezen érdekek mögött. Gondoljanak csak bele, alig pár hete, hogy pénzügyi befektetők máris előálltak a tuti megoldással, az „öröklejáratú hitelekkel”. Anélkül, hogy ennek részleteiben elmerülnénk, megemlítjük, hogy volt már ehhez hasonlóra példa a történelemben. Boros Imre közgazdász szavait idézve: „a konstrukció soha nem maradt tisztán pénzügyi megoldás. A hitelezők kimondva vagy kimondatlanul, a történelem alakításának jogát is megvásárolták a pénzükkel.” Most, hogy Trianon százéves évfordulójához értünk, különösen érzékeny téma ez.

