A türelem és körültekintés alapvető a biztonsághoz

A Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal együttműködve egy olyan sorozatot indítunk, amelyben a biztonságos közlekedés kap főszerepet azzal a jelmondattal, hogy „mindenki épségben hazaérkezhessen”.

A közlekedésrendészet legfontosabb témaköreiben Németh Miklós rend­őr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője van segítségünkre.

Felkészülés

Bár egy kicsit megkésve, de elérkezett az az őszi-téli szezon, amikor is a megváltozott időjárási körülmények, útviszonyok fokozottabb figyelmet igényelnek a közlekedésben. Korábban sötétedik, reggelente a lefagyott szélvédőket kaparhatjuk. Erre a változásra számítani kell, ennek megfelelően lehet rá felkészülni. A köztudatba jól berögzült az a szabály, hogy ha tartósan 7 Celsius-fok alatt van a hőmérséklet, akkor az autókon le kell cserélni a nyári gumiabroncsokat télire, amelynek sokkal hatékonyabb a tapadása a csúszós, nyálkás útfelületeken. Mint azt Németh Miklós vázolta, ebben az időszakban a balesetek 80-90 százaléka emberi mulasztás miatt következik be, de a nem megfelelő gumiabroncsok is tetten érhetők ilyenkor. Ugyanis a megváltozott időjárási körülmények miatt megnő a féktávolság, így télen nem biztos, hogy meg tudunk időben állni egy olyan szituáció során, amelyben nyáron igen. A megfelelő gumiabroncs segít a balesetek elkerülésében, a megelőzésben pedig a sofőr tudása, tudatos magatartása a leglényegesebb. Sokkal türelmesebben, körültekintőbben kell közlekedni, biztonságosan kell megválasztani a sebességet.

Kellő figyelem

Vannak olyan autósok, akik addig nem veszik komolyan a megváltozott körülményeket a közlekedésben, amíg lehull az első hó. Éppen ezért ilyenkor jellemzően sok balesethez riasztják a rendőröket. Németh Miklós kiemelte azt is, hogy a kevésbé védett útfelületeken, például a hidakon előbb tapasztalható a fagyás, ezért az ilyen szakaszokon különösen figyelni kell a biztonságra. A baleseti gócpont egy szigorúan vett rendőrségi fogalom, ilyen helyszín városunk környékén nincs is. Viszont frekventáltabb területeket már jegyeznek, például kritikusnak számít a Nagyvenyimet és Mezőfalvát összekötő út, illetve a Baracsra vezető út S kanyarja. Városunkban az időjárási körülményektől függetlenül, a figyelmetlenség hiánya miatt több baleset jellemző a 6-os számú főútnak a Papírgyári úti kereszteződésében, valamint ez idáig a Bocskai és a Kallós utca kereszteződésében.

Forgalomkorlátozás

Közeledik a mindenszentek és a halottak napja, már most érezhető, hogy egyre növekszik a forgalom a temető környékén. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően forgalmirend-változást vezetnek be október 29. és november 1. között, amelyet táblákkal is jeleznek, de a rendőrség, a polgárőrség és közterület-felügyelők is segítik a közlekedést. A Temető utca–Vadvirág utca kereszteződésében minden járművet a Frangepán utca felé terelnek, kivéve az autóbuszokat, a taxikat és a mozgáskorlátozottakat szállító kocsikat. Parkolni a környező utcákban és a közeli füves területen lehet. A Frangepán utcában a menetirány szerinti bal oldalon két kerékkel a járdán történő parkolás engedélyezett. A Vadvirág utca egyirányú lesz a Temető utca felől a Frangepán utca irányába. A Frangepán utca egyirányú lesz a Vadvirág utca felől a Temető irányába. Egyirányúsítják az Attila utcát is a temetőtől a Mikszáth utca felé. Azt kérik a Temető utcai lakóktól, hogy ebben az időszakban lehetőség szerint álljanak be autóikkal az udvarba, ugyanis az utcán parkoló kocsik még inkább lassítják az egyébként is nagy temetői forgalmat. Ebben az időszakban a temető minden kapuja nyitva lesz, így a 6-os út felől is megközelíthető, ahol 100-120 autó parkolására van lehetőség.

Kerüljük el!

Sajnos nemcsak közlekedés, hanem közbiztonság szempontjából is kiemelt időszak ez, a nagy embertömeg nagyobb óvatosságot kíván annak érdekében, hogy ne legyünk bűncselekmények áldozatai. Az autók utasterében látható helyen ne hagyjunk semmilyen értéket. A temetőben ne hagyjuk őrizetlenül a táskákat sem.

Az ünnepkör alkalmával sokan látogatják meg távol élő rokonaikat is. Ha egy hosszabb utazás során fáradtnak érezzük magunkat, akkor igenis iktassunk be egy kis pihenőt, frissüljünk fel. Az alkohol fogyasztása után továbbra is tilos a volán mögé ülni, ilyen jellegű ellenőrzésekre számítani is kell az autósoknak az ünnep során.