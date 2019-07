Vannak nagy túlélők, akiken nem fog semmi.

Nemrég láttam egy természetfilmet – ha jól emlékszem egy „gyerek” gnú volt a főszereplő, aki elszakadt a csordájától, így az anyjától is. Már ezt nem élhette volna túl, hiszen étlen-szomjan maradt, arról nem is beszélve, hogy Kelet-Afrika legelterjedtebb zsákmányállata a gnú. Ez a kis gnú azonban mindent túlélt, például egy krokodil ellen egy oroszlán védte meg, normális körülmények között mindkettőnek fel kellett volna falnia.

De nézzük az embereket! Egy – talán amerikai – fiatalember repülőgéppel lezuhant, túlélte, tizenkét év telt el, amikor újra volt mersze repülőre szállni, mondván, egy ember csak nem zuhan le kétszer. Ismét lezuhant, és ismét túlélte. A kedvencem azonban Violet Constance Jessop, akit baleset ért először az Olympickal majd a Titanickal később a Britannickal is. (A három hajóról tudni kell, úgynevezett testvérhajók voltak. Az Olympic egy hadihajóval ütközött és oldalára fordult, a Titanic és a Britannica elsüllyedt, az utóbbi az első világháború alatt aknára futott.) Violet meg is kapta a Miss Unsinkable becenevet, vagyis az elsüllyeszthetetlent. (Rendkívüli szerencséje egész életében végigkísérte, még gyerekkorában tuberkulózisban szenvedett, az orvosok csak néhány hónapot adtak neki, de azt is túlélte.)

A hölgyről, aki stewardess volt a hajókon, a Britannicán ápoló, sokat elmond, hogy amikor megmenekült a Titanic elsüllyedése után, az első mondata az volt, hogy hiányzik a fogkeféje. A Britannic katasztrófájára pedig így emlékezett vissza: „Beugrottam a vízbe, de a hajó gerince alá szorultam, és a fejemet is beütöttem. Megmenekültem, de évekkel később orvoshoz mentem, mert folyamatosan fájt a fejem. Kiderült, hogy a fejre mért ütés betörte a koponyám.”

A fent említett esetek sem szegték kedvét, hatvanegy éves koráig dolgozott különböző hajókon, pedig az első balesete 23 évesen érte. Végül nyolcvannégy évesen szívelégtelenségben halt meg az argentin születésű hölgy az Egyesült Királyságban.