A történelmi sikert aratott dunaújvárosi tornászokat köszöntötte az elnök

Elismerő oklevéllel és millenniumi emlékéremmel köszöntötte csütörtökön a női tornászok junior és felnőtt Európa-bajnokságán kiválóan teljesítő dunaújvárosi versenyzőit, köztük a magyar női tornasport első kétszeres Európa-bajnokát és edzőiket a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke a Megyeházán.

„Ez a kiemelkedő eredmény Fejér megye, Dunaújváros hírnevét is öregbíti Európa szerte.”- hangsúlyozta Dr. Molnár Krisztián a fogadásukon.

A Fejér Megyei Közgyülés elnöke csütörtökön köszöntötte a dunaújvárosi versenyzőket és edzőiket a Megyeházán.

„Karácsony környékén értesültünk a jó hírről, hogy a törökországi Európa-bajnokságon példátlan eredménnyel szerepeltek Fejér megyéből a dunaújvárosi tornászaink. Ez azért is fontos a számunkra, mert a 100 éves Keleti Ágnes születésnapja is nemrég volt és ez jól összecseng a mai ünnepséggel. Szívből gratulálok a sportolóknak és a felkészítőknek. Ez a kiemelkedő eredmény Fejér megye, Dunaújváros hírnevét is öregbíti Európa szerte. Köszönöm nektek ezt a kiváló teljesítményt.” – köszöntötte a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke az elismerésben részesülő sportolókat és edzőiket.

A mersini Európa-bajnokságon történelmi sikert arattak a dunaújvárosi tornászok, akik hét éremmel tértek haza a megmérettetésről. A juniorok között Mayer Gréta, a felnőtteknél Makovits Mirtill, illetve Kovács Zsófia is a dobogó harmadik fokára állhatott a csapatversenyben, míg egyéniben Mayer Gréta egy második és harmadik hellyel gazdagodott, míg Kovács Zsófia ugrásban és felemáskorláton szerzett aranyérmet, ezzel ő lett a magyar női tornasport első kétszeres Európa-bajnoka. Zsófia 2016 óta készül Trenka János szakmai vezetésével, aki a felnőtt csapattal szintén bronzérmet szerző Makovits Mirtillt és a juniorok között érmeket halmozó Mayer Grétát is edzi. Utóbbi két tornászlány felkészítésében Badics Réka is részt vesz.