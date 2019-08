A tizenöt négyzetméter alkotás súlya eléri a másfél mázsát

Több mint két hónapos ihletett restaurálás után, szinte az eredeti fényében csodálhatjuk meg a dunaföldvári Szent Anna-templom főoltárképét.

Ezt a feladatot a Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségének felhasználásával oldották meg. A költségekhez a hitközség is hozzájárult. A főoltárkép Szent Annát ábrázolja, pontosabban kis Szűz Mária oktatását. Egy budai festő, Servicz Mátyás 1768-ban készítette ezt az olajjal készült dublérozott barokk alkotást. Ez azért fontos, mert az egész alkotóművészetéhez ez a mű adta a kulcsot. A dunaföldvári ferencesek háztörténetében került bejegyzésre, hogy tőle rendelték. Ez egy hatalmas, mintegy tizenöt négyzetméteres alkotás. A súlya sem csekély, hiszen eléri a másfél mázsát is. Elképzelhető, hogy annak idején fölcsavarták, de az biztos, hogy a kereteket félbe lehetett hajlítani, és hajón szállították Dunaföldvárra.

Ezt a fantasztikus munkát szakavatott kézzel végző művész, Korhecz Papp Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum festőrestaurátora elmondta: – Nekem nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy elvégezhettem ezt a munkát. Az alkotót, Servicz Mátyást kutatom, és könyvet szeretnék róla írni. Szerintem ő volt a legjobb magyarországi barokk festő. A bécsi akadémiai művészek helyett tőle rendeltek alkotásokat. Ő volt a korának a legnagyobb mestere.

– Mi volt a konkrét feladat?

– A restaurátornak az a feladata, hogy semmit ne adjon hozzá, hanem az eredetit segítse újra láthatóvá tenni. Azt, hogy az alkotó mit, hogyan és miért csinált, az követhető, én csak a hiányokat pótolom. Ami nem oda tartozik: a szennyeződéseket és az átfestéseket távolítom el. A templom 1929-es felújításakor egy ferences barát valószínűleg letisztította és részben átfestette. Hatalmas feladat volt a kép restaurálása, ami májustól augusztus közepéig tartott. A munka elkészült, a következő lépésben a zsűri érkezik, hogy értékelje annak a színvonalát.

– Milyen anyagokkal dolgozott ezen az alkotáson?

– A hagyományos restaurálásos anyagokat, a dalmát gyantát és konzerváló szerként a méhviaszt használtam. Mellette a kiegészítéseket hagyományosan dammárlakkal és művészfestékekkel javítottam – válaszolta Korhecz Papp Zsuzsanna.

– A neheze talán nem is a művészi feladat, hanem a kép visszahelyezése volt!

– Valóban, igazi kihívás volt a kép leemelése, de nem kevés izgalmat hozott a keretbe helyezése és a visszaszerelése is. Szerencsére a lelkes dunaföldváriak nem ismertek lehetetlent, a segítségünkre álltak, és nagyon ügyesek voltak. Nem kevés izgalmat okozott a kép visszahelyezése a vak keretébe (ez a vászonra festett kép tartására szolgál), ahol a méretbeli eltéréseket kellett korrigálni. Az eredetit ugyanis le kellett cserélni, mert korhadt és szúette volt, korábban már javították is, ezért alig tudtuk belőle kivenni a képet. Végül pedig a helyreállítás körül is gondjaink támadtak. Most kapott egy erős, ékelhető új vakkeretet, de végül minden rendbe jött, a festmény sértetlenül került az eredeti helyére.

– Mennyi időt adhatunk a mostani restaurálás hatásának megőrzésére?

– Ha nem áztatja eső, akkor ki fogja bírni a száz évet. A templomi körülmények viszont adottak, azon nem tudunk változtatni. A klimatikus viszonyok okozzák a legtöbb kárt. Azért is ment tönkre, mert télen nagyon nedves itt a levegő, nyáron pedig nagyon száraz. Eddig is sokat bírt, hiszen már kétszázötven éves.

– A templom is egy műemlék épület. Szerintem az egész magyarországi barokk építészetet tekintve egy gyöngyszem. Sajnos nagyon el lett feledve és hanyagolva. Még így kopottan is mutatja az értékeit. A festmény előző restaurálásakor nagyon sok minden át lett festve – tudtuk meg Korhecz Papp Zsuzsannától.

A falkép díszítése ´34-ben készült, mára már nagyon mállik és azt is restaurálni kellene. Fel kellene tárni az eredeti felületet, azokat levédeni, és akkor olyan lenne, mint új korában. Ez egy nagy csapatmunkát követelne és óriási anyagi vonzata van.

A lehetőség szerint szépen sorban az összes oltárt és a szobrokat fel kéne tárni. Ez azt jelenti, hogy milliméterről milliméterre leválasztani róla az átfestett réteget. Például a főoltár környékén nem ilyen sárgás és barnás, hanem kék és piros volt az eredeti szín. Ez úgy derült ki, hogy egy kis helyen megkutattuk a szobrász kollégámmal. Ehhez jönnének a hófehér szobrok, gazdag aranyozással. Most, hogy a helyére került a főoltár képe, ebben az állapotában majd elhomályosítja a többi problémát.