A tettek beszéltek

A hazai összefogás részeként a szakképzési centrumok is rendkívül gyorsan kapcsolódtak be a Covid-19 vírus okozta megbetegedések elleni küzdelembe. Mára az ország teljes területét lefedve készülnek szájmaszkok a centrumokhoz tartozó iskolákban. Természetesen a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (DSZC) is csatlakozott.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Felismerve a felmerülő igényt, a rendelkezésükre álló eszköz és szaktudás összekapcsolásának lehetőségét, felajánlották segítségüket a rászoruló intézményeknek, és már a múlt héten elkezdték a maszkok gyártását.

A résztvevő iskolák szervezésében megvalósuló gyártást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal koordinálja. Az alapanyag-szükségletet, a felmerülő költségek fedezetét a szakképzési centrumok vállalták magukra. Az iskolák a felszabaduló tanműhely-kapacitásukat kihasználva, a résztvevők (szakoktatók, a munkába bekapcsolódó önkéntesek, diákok, pedagógusok, technikai dolgozók) munkájának eredményeként eddig több mint hatezer maszkot készítettek és adtak át partnereiknek. Ehhez a számhoz jelentősen hozzájárult a DSZC is, az elmúlt héten több mint ezer darab maszkot szállítottak ki a hét tagintézményükbe azoknak a kollégáiknak, akik nem maradhatnak otthon, emellett főként az egészségügyi és a szociális szféra intézményeibe kerültek a maszkokból, amik többségükben a Lorántffy iskola tanműhelyében készültek, de sokat a dolgozók otthon készítettek el. Többek között Pocsainé Varga Veronika főigazgató maga is varrta a maszkokat.