A telki szolgalom fogalmáról

A telki szolgalom egy olyan jog, amely alapján az ingatlan birtokosa egy másik ember ingatlanát használja legyen az átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, vagy akár az épület megtámasztásának céljára. A telki szolgalom jog jogosultja, valamint kötelezettje az ingatlan birtokosa. A szolgalmi jog a haszonélvezettel van a legközelebbi rokonságban, kettő között viszont a nagy különbség az, hogy a szolgalmi jog jogosultja nemcsak a szerződő fél lehet, hanem bárki, aki jogszerűen birtokolja az ingatlant.

A telki szolgalmat létre lehet hozni az erre irányuló szerződéssel, ezen felül a dolog birtokának az átruházása, és a telki szolgalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. A földhivatalhoz be kell nyújtanunk azt a szerződést, ami létrehozza a telki szolgalmat. Mindemellett szükség van ingatlan-nyilvántartási kérelemre, amely a földhivatal honlapjáról letölthető, illetve vázrajzot kell csatolnunk. A kérelem díja 6600 Ft annyiszor, ahány ingatlant a szolgalmi jog érint, tehát minimum 13.200 Ft, mert legalább két ingatlanról van szó telki szolgalom esetében, az egyik a szolgáló telek, míg a másik az uralkodó telek. Illetve létrejöhet még egyoldalú nyilatkozattal, amely annyit jelent, az ingatlan tulajdonosa telki szolgalmat a saját javára is alapíthat egyoldalú nyilatkozattal.

Továbbá elbirtoklással is lehet alapítani a szolgalmat akkor, ha az ingatlan birtokosa a másik birtokot 15 éven keresztül használja és ezen használat ellen a másik ingatlan birtokosa nem tiltakozik. Abban az esetben, ha szívességből vagy pedig visszavonásig engedett jogról beszélünk, akkor az elbirtoklás nem következik be ennyi idő elteltével sem. A telki szolgalom jogosultja az ebből fakadó használati jogát nem gyakorolhatja a kötelezett használati jogának szükségtelen sérelmével.