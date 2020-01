A településük múltját őrzik, a jövővel terveznek Baracson

Mozgalmas évet zártak a városközeli településen. Házat, hazát és a helyi társadalmat építették közös erővel az elmúlt években. Várai Róbert, Baracs polgármestere foglalta össze a 2019-es főbb eseményeket és a jövő terveit.

– A 2019-es év – csakúgy, mint előtte is – mozgalmasra sikerült. Az egészségház és a tájház felújításának áthúzódó munkái befejeződtek, a támogatásokkal elszámoltunk. Az épületekhez most már „csak” a kerítéseket és a kapukat kellene felújítani. Ez részben elkezdődött a tájháznál. A fejlesztések során immár hat év elteltével, megvalósulni látszik a kiszolgálóépület is. A hivatal és az óvoda között megépítendő épület az önkormányzati közterület-fenntartási és település-üzemeltetési eszközök biztonságos tárolására lesz alkalmas, és dolgozóink számára teremtünk megfelelő öltözőt és szociális blokkot. A megfelelő anyagi háttér hiányában egyelőre szerkezetkész lesz az épület, majd a befejezés apránként, pénzügyi lehetőségeink szerint készül el. Ezen épületek megvalósulására azért vagyunk büszkék, mivel saját forrásból készülnek el. Ugyanakkor gépparkunk szépen fejlődik, meglévő értékeinkre vigyázni kell – mondta el lapunk kérdésére válaszolva Várai Róbert.

Majd a következőkkel folytatta: – Meglévő értékünk a repülőtér is, amit kétfordulós pályázat után 15+5 évig a Baracs Repülőtér Kft. üzemeltet január 1-től. A fizikai építkezéseken túl rendkívül fontos a társadalmi építkezés is. Esély otthon programunk továbbra is működik, sok helyi fiatal számára tudtunk támogatást adni, azon felül pedig sok előadást, gyakorlati foglalkozást szerveztünk. A program pályázati szempontból mintaértékű, azonban a népszerűsítésen és az elfogadottságon még dolgozni kell. Intézményeink jól működnek. Óvodánk szakmai ellenőrzése megtörtént, és kiváló elismerést kapott. Népjóléti intézményünk szintén jó színvonalon üzemel. A Magyar Falu programban az óvodaudvar fejlesztésére nyertünk 3,5 millió forintot, a megvalósítása a tavaszra várható.

Baracs és Kisapostag közös önkormányzati hivatala megszűnt Kisapostag kezdeményezésére. Kisapostag, Daruszentmiklós, Nagykarácsony közös önkormányzati hivatalt hozott létre, így a megnyíló függetlenséggel Baracs hatékonyabban tud majd a feladatokra koncentrálni. Sok év után sikerült betölteni az üres védőnői állást településünkön. Új, fiatal védőnőnk számára önkormányzati bérlakást tudtunk biztosítani, amelynek felújításához az anyagköltségeket álltuk. Civil szervezeteinkkel a kapcsolat jó, nagy öröm, hogy két új, helyi civil szervezettel is gazdagodtunk. Jövő évi költségvetésünkben várhatóan megemeljük a támogatási keretet, így néhány szervezetnek magasabb támogatást tudunk adni. A szervezetek tagjainak köszönjük településünkért végzett munkáját.

Bölcsődepályázatukat most bírálják

A bölcsőde pályázatunk továbbra is bírálat alatt van, az első fordulón „átment”, így bízunk benne, hogy mihamarabb elnyerjük. A Duna-partra tett ígéretünknek megfelelően elkezdjük az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna kiépítéséhez szükséges tervek elkészíttetését is. Ehhez két előzetes elképzelés is van. Ezek közül az egyik kötődik Kisapostaghoz, így meg kell várnunk a döntésüket az esetleges együttes fejlesztéshez.

– Településünk zártkertes övezetében, Baracskesziben pedig az utak salakozását kell megoldanunk. Mindannyian tudjuk, hogy sok mindent lehetne és kellene még fejlesztenünk. A II-es orvosi rendelő felújítása, bővítése egyre inkább sürgető, a Rákóczi utca felújítása szintén, a többi utat is fel lehetne sorolni. Az ezekre irányuló pályázataink egyelőre nem nyertek forráshiány miatt. Bízunk benne, hogy lesz még lehetőségünk. Fontos információ még, hogy 2020. február 12-én, szerdán 17 órakor a faluházban tartja önkormányzatunk az éves közmeghallgatást, amelyre jó szívvel várjuk a lakosságot. Beszéljük meg közös dolgainkat, majd cselekedjünk közösségünk javára. Mindenkinek köszönöm, aki eddig is ezt tette, és szeretném, ha ebben egyre többen lennénk – tájékoztatta lapunkat Várai Róbert, Baracs polgármestere.