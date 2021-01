A település jövőjét építik a sikeres óvodai fejlesztésekkel

Az 1980-as években négy csoporttal kezdte meg a működését a rácalmási óvoda, mára közel kétszáz gyermek jár az intézménybe. Mégis, a Dunaújváros kertvárosaként is emlegetett településen a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde maximális kihasználtsága mellett is vannak olyan helyi lakosok, akik máshol kénytelenek kisgyermekeik napközbeni ellátását megoldani. Ezért is fogadták nagy örömmel a rácalmásiak az intézmény fejlesztésére érkezett, közel 200 milliós pályázati forrást.

Nemrégiben Schrick István polgármester nyilatkozatában olvashatták lapunk hasábjain: „– Örömteli, hogy sok kisgyermek van Rácalmáson, és azzal a boldogsággal kell számolni, hogy az építkezések miatt még több lesz a jövőben, új utcát is nyitnunk kellett, a Rákóczit.”

Az óvoda és bölcsőde fejlesztésére 180 millió forint támogatást biztosított a kormány. A fejlesztések részleteiről, a láthatóan népszerű intézmény fejlődéséről és jelenlegi működéséről kérdeztem Pálinkás Tiborné Katalin intézményvezetőt.

– Az óvoda megnyitása után, a 2000. év körül szükségessé vált az ötödik óvodai csoport kialakítása, majd 2017-ben a hatodik csoport is elindult. A miért egyszerű: a népesség növekedése, a településünk szerkezete, amelyet egyszerre jellemez a városi infrastruktúra, de a gyerekneveléshez ideális falusi idill is, valamint Budapest és az autópálya közelsége miatt is nagyon népszerű Rác­almás a gyermekes családok körében. Ezen okok miatt hamar szükségessé vált az óvodai mellett a bölcsődei ellátás megszervezése is. A 2014 óta működő bölcsőde egy egységgel, két bölcsődei csoporttal és huszonhat gyermek befogadására alkalmasan jött létre. Azonban a befogadókapacitást az elmúlt év során egy minibölcsivel bővítettük, ami további nyolc gyereknek ad lehetőséget az intézményi elhelyezésre. Már összesen harmincnégy apróság járhat Rác­almáson bölcsődébe, és további százötven kisgyermek az óvodába.

– Maximális kihasználtsággal dolgozunk jelenleg is, de mindig vannak új jelentkezők, ezért is nagy öröm, hogy ismét lehetőség nyílt a bővítésre. A Manóvár fejlesztése három ütemből áll, a bölcsődei fejlesztés mellett az óvoda kúriarészének felújítására és két további óvodai foglalkoztató kialakítására kerül majd sor. Külön öröm számunkra a polgármester és a település vezetésének támogató, gyermekbarát hozzáállása, amely nagyban segíti és megkönnyíti a munkánkat.

– Az intézményben összesen harminchárom munkavállaló dolgozik, minden csoportban van két óvónő és egy dajka, valamint egy fejlesztőpedagógus, továbbá a szakszolgálat jóvoltából egy logopédus is munkálkodik nálunk, örömmel mondhatom, hogy nagy összhangban. Magam is szívesen megyek helyettesíteni egy-egy kolléganőt, mert a mai napig a kisgyerekek között a legjobb érzés dolgozni, amikor becsukódik a csoportszoba ajtaja, onnantól béke van.

– Különlegességünk, hogy 2018-tól zöldovi lettünk, ennek a megújításáért ebben az évben kell majd pályáznunk. A környezettudatosság fontos már ilyen kis korban is, mert bár kevés ebből az időszakból az emlék, de azok egész életre meghatározóak lehetnek gyermekeinknek. Nem beszélve arról, hogy a lurkók szemléletének, szokásainak formálásában meghatározó éveket töltenek nálunk. Zöldóvodaként számos kritériumnak kell megfelelnünk. Ezért nekünk van kiskertünk, faluszerte virágágyásaink, s minden csoportban élősarok, háziállat is. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, népszerű az elem- és az olajgyűjtő konténer is, ami rengeteg lájkot kapott a közösségimédia-csoportunkban is a szülőktől. A közösségi hálóval a célunk, hogy megpróbáljuk a jó oldalát kihasználni, és kétségkívül a leggyorsabb eszköz, hiszen gyakorlatilag egy órán belül lehet érdemben információt közölni, és ez most, ebben a különleges helyzetben fontos lehet. Egyébként a szülők előre egyeztetett fogadóórákon tudnak tájékoztatást kérni gyermekükről, de természetesen félévente tájékoztatunk, ahogy az a törvényi előírásoknak megfelelő.

– A járványügyi helyzet miatt jelenleg négy ajtón közlekedik a hat ovis csoport és két ajtón a bölcsisek. Egyszerre három csemete lehet bent az öltöztetőhelyiségben egy-egy hozzátartozóval, tapasztalatunk alapján mindenki türelmes és figyelmes. Nagyon jó kis táblarendszert eszeltünk ki, ennek segítségével láthatják a szülők, hogy éppen hányan vannak az öltözőben. Természetesen az előírásoknak megfelelően takarítunk, szellőztetünk és a rendezvényeinket külsős résztvevők és szülők nélkül tartjuk meg.

– Egyedi, különleges rendezvényeink is vannak, mint a rácalmási betlehem építése és az ehhez kapcsolódó műsor, a tavaszi zöldnapok vagy a már hagyományos nagycsoportos kirándulás.

Minden ünnepségünket megtartjuk szűk körben, legközelebb farsangi mulatság lesz február 18-án.