A tél ellenére sem álltak le a munkával

Nemrég fotósunk ellátogatott a II. kerületben épülő Budai Irgalmasrendi Kórházhoz, ahol a teljes építkezést bejárta. Jelenleg már jól látható a munka eredménye az Irgalmasrendi Kórház új épülettömbjén.

Az eddig csak látványterveken létező, Kiss Zsolt István tervezett új épülettömb homlokzatának Frankel Leó úti, illetve Vidra utcai része már alakot öltött, így bárki arra járó képet kaphat arról, hogy fog kinézni a végleges épület.Négy pinceszintet foglal magában, amelyből 3 szint mélygarázs, a -1-es szint pedig egyfajta konyhatechnológiai tér, illetve elektromos trafóhelyiség – azok a funkciók találhatók meg itt, amelyek használatosak lesznek az építkezés második ütemében is.

Mivel az épület egy 1903-ban épült neogót műemléképület közvetlen szomszédja, stílusa figyelembe veszi annak jegyeit. A terveken az új tömb földszinti részének téglaborítása és a homlokzat vöröses sávjai a kórház tégladíszítésére hasonlítanak, ahogy a fal sárga árnyalata is. Ez akkor lesz majd szembetűnő, ha elindul a beruházás második fele, amely a műemléképület felújítását is magában foglalja.

A Grabarics Kft. beszámolója szerint a helyszín 8 méter mélységig jelentős mértékben tartalmazta az elmúlt évezredek nyomait, ezek feltárása után jutottak el az altalajig, és érték el a talajvíz szintjét is. Hogy a gödröt stabilizálják, több mint 315 speciális, 21 méteres cölöpöt fúrtak le körben, ezután kezdődhettek meg a további munkálatok.

A beruházás II. ütemében a meglévő műemléki tömb felújítása mellett, a régi épület udvarán egy új központi épületet is megvalósítanak. Ezt az új épületrészt egy részlegesen elbontott épület helyén alakítják ki, melynél a Dunára néző homlokzati falakat meg kell őrizni, emellett a nyílászáróknak is idézniük kell az eredeti állapotot.

Az új építmény lényegesen nagyobb annál, mint amit elbontottak, ám elfér a szomszédos épületek között, s a létesítményeket egy üvegfolyosó köti össze az első emeleten.

A központi épület fontos szerepet tölt be a beruházás folyamatában, mert a műtőket s egyéb funkciókat a meglévő kórházból ide kell majd költöztetni. A Vidra utcai tömb elkészülése azért is fontos, mert a folyamatosan működő kórház bizonyos funkcióit ideiglenesen át kell oda csoportosítani a jelenlegi helyükről, hogy a régi épületrészben rendelkezésre álljon a munkaterület a kivitelezéshez. Ezért dolgoznak az épületen télen is: fóliával burkolták körbe az épületet borító állványzatot, ami alá meleg levegőt fújtak, így a fagy sem okozott kényszerszünetet.