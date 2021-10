A távhőszolgáltatási lakossági fórumról

A DVG részéről Szabó György vezérigazgató és dr. Molnár István, a cég ügyvédje volt jelen, a fórumot Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő moderálta. A fórum első felében a vezérigazgató és az ügyvéd szólt az egybegyűltekhez. Szabó György kronológiai sorrendbe szedve számolt be a szolgáltatóváltás mérföldköveiről, melyekről itt, a Hírlap hasábjain mi is rendere tudósítottunk, ezért erre most külön nem térünk ki. Mint mondta, Pintér Tamás csütörtökön reggel azzal kereste fel telefonon, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a fogyasztók a DVCSH Kft.-nek befizetett augusztusi és szeptemberi távhőszámláinak összegét miként lehetne jóváírni a DVG-nél, ha azt a fogyasztó a befizetett számlával igazolni tudja. Szabó azt is elmondta, hogy ez 600-700 millió forintos költséget jelen a cégnek, de ha a polgármester közgyűlés elé viszi ezt a kérdést, és ott megszavazzák, akkor meglehet ennek a lehetősége. Magyarul, ha a közgyűlés rábólint, akkor aki az említett hónapokat a DVCSH-nak fizette be és ezt igazolja, akkor nem kell a számlákat a DVG-nek újra kifizetnie ezekre a hónapokra.

Az is elhangzott, hogy múlt pénteken az Építők úti erőműben két kazánt sikerült beindítaniuk, így a fűtési hatékonyság és az ellátásbiztonság növekedett. Ma esély van rá, hogy a Béke téren is be tudnak üzemelni újabb négy kazánt, mellyel az ellátás nulla–mínusz öt Celsius-fokos külső hőmérsékletig biztosított a távhővel rendelkező lakásokban.

Dr. Molnár István arra kérte az egybegyűlteket, hogy senki ne fizessen be június 30-a után kelt számlát a DVCSH-nak. Az eddig mégis befizetett számlákat viszont mindenki őrizze meg. Kiemelte azt is, hogy a szolgáltatóváltás nem jár új szerződés megkötésével. Illetve hosszasan magyarázta, hogy a fogyasztók adatainak kezelése jogcímhez és célhoz kötött, így a DVG adatkezelése törvényes.

Ezek után következtek a lakossági kérdések. A teremben, mondván, hogy úgy sem lenne hangosabb, nem használtak kihangosítást, mindenki a saját hangerején beszélt, sajnos a közbeszólásoktól, morajtól sok esetben a kérdéseket nem lehetett hallani. Többen voltak kíváncsiak arra, hogy milyen adatbázis alapján kaptak levelet a DVG-től távhőügyben, amikor nem adták meg adataikat a cégnek. Volt, aki az iránt érdeklődött, hogy mi lesz a túlfizetésével, amit a kérdéses hónapokra neki a DVCSH jóváírt a fűtésszámláján. Illetve többen fűzték hozzá azon véleményüket, hogy a lakosságnak semmi köze a DVCSH–DVG viaskodásához, ezt oldja meg a két cég egymás között, a lakókat hagyják békén. Zúgó taps kísérte azt a kérdést, hogy hol van az egész folyamatot elindító polgármester, Pintét Tamás? Mert ha szigorúan a tényeknél maradunk és az eseményeket jelen sorokban nem is kommentáljuk, az azért elmondható, hogy amikor a polgármester sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondja az önkormányzat a DVCSH-val kötött szerződést, akkor Pintér mögött ott sorakoztak egymás mellett a Rajta Újváros Egyesület önkormányzati képviselői, a csütörtöki lakossági fórumon pedig egy sem vett részt közülük. Illetve az önkormányzat által finanszírozott média nem tartotta annyira fontosnak ezt az eseményt, hogy arról élőben adjon közvetítést.

Az ezekre adott válaszokat, illetve a lakossági fórumról és ennek az egésznek az általunk vélt hátteréről későbbi lapszámunkban írunk majd.

Adat és szerzés

Jóska, levelet hozott a posta – éneklik a nagy sikerű sanzonban. Nos, a napokban Dunaújvárosban nem a posta, hanem a DVG által megbízott Hibridlevél Kft. hozott levelet a távhőszolgáltatásban érintett háztartásokba. Például édesanyám címére is, akit mintegy egy évvel ezelőtt vesztettünk el. Hogy milyen adatbázisból dolgozhat az említett cég, nota bene, a DVG – most még –, nem tud(hat)juk. Mindenesetre jogos a felvetés, hogy a DVG levelét olyanok is megkapták, akik nem adták le adataikat nekik, sőt volt olyan háztartás, ahol a szülő és a gyermek is ugyanarra a szolgáltatásra személyre szóló tájékoztatót kapott annak ellenére, hogy a szülő és gyermek már több mint négy éve nem egy háztartásban élnek. No, de akkor hogyan szerezték az adatokat? Netán „foggal, körömmel és Jedi módszerekkel” is?

Sokan kaptak névre szóló levelet a DVG-től olyanok is, akik nem regisztráltak

Közismert, hogy a személyes adatok kezelésének célja a polgárok adatainak jogszabályi kötelezettségen alapuló nyilvántartása. Ez idáig érthető is, de a jogalap már nem. Ugyanis a személyes adatok kezelésére – ide tartozik többi között a név és a lakcím is – az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bek. b) pont előírásai szerint kerülhet sor. Az adatokat pedig jogszabályban foglalt kötelezettség alapján kizárólag a jogszabályban meghatározott szervek felé, az ott meghatározott esetekben lehet továbbítani. Sőt fontos része a szabályozásnak az érintetteket megillető jogok. Ugyanis az érintettek – jelen esetben –, a DVG-levelek címzettjei az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezhetik a Hivatalnál: – a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), – azok helyesbítését, – az adatok kezelésének korlátozását, – az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak, – és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen. Ezt itt kérem úgy tűnik, hogy mind figyelmen kívül hagyták az önkormányzati cégnél. Aztán kétszer sem szeretnék a fogyasztók ugyanazt a szolgáltatást kifizetni. De ez egy másik fejezet.

A DVG azon eljárása pedig, ahogy egy formalevél kiadásával arra bíztatják a lakókat, hogy panaszt tegyenek a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a DVCSH gyakorlatával kapcsolatban, konkrétan ráutaló magatartásnak számít, éppen ezért nem lennénk meglepve azon, ha a DVCSH mindezt jogi útra terelné. Ez ugyanis már nem a távhőszolgáltatásról és távhőtermelésről szól.

Ami pedig a fogyasztói tájékoztatás menetét illeti, ez finoman szólva is aggályos. A DVG által „kiküldött” elsőbbségi címkével ellátott levélben nem írtak a lakossági fórumról. Ennek két oka lehet: vagy a kapkodás tanúi lehetünk, vagy egyszerűen megágyaztak a levélben leírtakkal a lakossági fórumra szánt alapszövegnek. E fórum időpontját és helyszínét mindössze 24 órával előtte tették közzé egy sajtótájékoztatón, talán nem véletlenül. Ezzel együtt az elején tele volt a fórum helyszíne, majd a tájékoztató színvonalát látva az emberek fokozatosan elhagyták a termet. Úgy tűnik a lényeg az, hogy az önkormányzat cége, a DVG Zrt. kipipálhassa a lakossági fórum megtartását.

Várkonyi Zsolt