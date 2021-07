A tájékoztatás nem csak a szolgáltatók felelőssége

Az önkormányzat és a DVG is felmondta a DVCSH-val még 2023-ig érvényben lévő szolgáltatási szerződéseket. A témával kapcsolatban számos, egymásnak ellentmondó információ látott eddig napvilágot. Legutóbb Pintér Tamás polgármester az újra megtartható közgyűlések egyikén beszélt a városi fűtéshelyzetről. Mint mondta, neki személyesen is fontos ez a dolog, és a falig elmegy az ügyben, hogy a városlakókat ne érje sérelem.

A városlakók azonban egyelőre a gyakorlatban nem ezt tapasztalhatják. A városi fűtés kérdésében foganatosított döntései kapcsán „ügyvédek sokaságáról” beszélt Pintér Tamás polgármester, tehát feltételezheti az ember, hogy az önkormányzatnál tudják, hogy mit csinálnak. A lakosok viszont lehet, hogy másképpen látják ezt. Kommentek tömkelege jelent meg ugyanis az önkormányzat Facebook-oldalán az alatt a közlemény alatt, amely ­elvileg a DVCSH, Energiahivatal (MEKH), önkormányzat, szolgáltatás, számla-befizetés gordiuszi csomóját hivatott ­átvágni.

Nem citáljuk ide az összes lakossági hozzászólást, de azért mutatunk párat. Például: „Ez így teljességgel elfogadhatatlan. Már befizettem a DVCSH-nak a 2021. 07-re szóló számlákat. Az önkormányzat és a MEKH sem küldött tájékoztatást, sőt ezt sem lehet hivatalos tájékoztatónak nevezni. A két cég rendezze el egymás között az anyagiakat, nehogy már a fogyasztó szívjon, és kétszer kelljen befizetni a júliusi számlákat.” Vagy ez: „Már a júliusi számlát is kiküldte a DVCSH, ilyenkor le kell tiltatni vagy mi?” Itt van még ez is: „S mit érek vele, ha figyelem a hivatalos(?) tájékoztatást? Melyik lesz a hivatalos? Összevont csekken és csoportos beszedésen megy a víz, a vízmelegítés és fűtés is!”

És ez is: „A DVCSH hajtja a maga szerint jogos követelését …de ezen felül az új szolgáltató részéről hol egy nyilatkozat, mégis arccal merre? Itt toporog a város, és július közepén nem tudjuk, mi a teendő!” Vagy ez: „Én négy elszámolót kaptam, összesen százezer forintról, pedig így is horror a számla összege havonta. Követhetetlen! Valahogy úgy érzem, ennek a szerződésbontásnak is mi isszuk meg a levét!”

Nem soroljuk tovább, csak még a habot felspricceljük a tortára a DVCSH felügyelőbizottsági tagjának, Pochner Lászlónak a Facebook-posztjával. Íme: „Nem ártana, ha az illetékesek tartanának végre egy sajtótájékoztatót arról, hogy kinek is fizesse a lakosság a távhő-szolgáltatási díjakat? Nehogy duplán fizessék. Ellentétes információk tömkelege kerül nyilvánosságra, hiszen mást mond a DVCSH Kft., mást mond a MEKH stb. Csak éppen az nem szólal meg, akiknek köszönhetően mindez létrejött. Persze tudom, hogy szelfizgetni, vidám vasárnapozni meg szerdázni, esetleg a PTK egy példányát elküldeni a DVCSH Kft. kisebbségi tulajdonosának kicsit könnyebb, mint fenti kérdésre válaszolni, de itt azért mégiscsak közvetlenül a lakosság pénzéről van szó, amit azért nem ártana szem előtt tartani. Engem kérdezgetnek már napok óta, de gyanítom (sőt biztos is vagyok benne), hogy nem én vagyok az illetékes erre válaszolni.”

Világosan látszik tehát, hogy a lakók nem értik, mit kell ­tenniük, nem tudják, hogy mikor járnak el helyesen ebben a kialakult helyzetben. Mert be lehet idézgetni közleményekből passzusokat, és lehet az aggódó polgároknak kurta válaszokat adni, mint az önkormányzati sajtószóvivő is tette a Facebookon, de talán nem ez a megfelelő megoldás a lakók megnyugtatására és az iránymutatásra. Sokkal célravezetőbb lenne, ha a polgármester, aki ezt az egész ügyet kavarta, kiállna a sajtó nyilvánossága elé, és ott konkrét kérdésekre válaszolna. Vagy valakivel elmondatná, miközben mögötte állna és személyes jelenlétével ­hitelesítené a mondandót. Hiszen ügyvédek sokasága dolgozott ezen a témán, így biztos ez az agytröszt a kialakult helyzetben is releváns információkkal rendelkezik. Egy próbálkozást mindenképpen megérne…