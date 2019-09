A szűrés életet ment: mellrák elleni séta Dunaújvárosban, október 12-én

Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre Dunaújvárosban a „Séta az emlőrák ellen, a korai felismerésért” című program a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében, október 12-én, szombaton.

Csatlakozva az országos mozgalomhoz, a „rózsaszín séta” elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, testi-lelki egészségünk megőrzésére. A „Séta” védnökségét ebben az évben is dr. Kovács Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetője látja el. Az egészségmegőrzési programokhoz a helyszínt most első alkalommal a Dunaújvárosi Járási Hivatal felújított épületében (Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) biztosítjuk.

A program délelőtt 9 órakor kezdődik, a Városháza téren, a gyülekezővel. Innen indul a séta a Dunaújvárosi Járási Hivatal épületéhez, ahol előadásokkal, tanácsadással várják a szakemberek a résztvevőket. A rendezvény keretében lehetőséget kívánunk nyújtani az érdeklődőknek, hogy minél több információt kapjanak a szűrések fontosságáról, menetéről, az egészséges életmódot támogató táplálkozásról és mozgásról. Ebben az évben az egészségmegőrzési program keretében a művészet mindennapjainkat segítő, gyógyító hatásaival is foglalkozunk, ennek keretében egy kórus fellépésére és egy rövidfilm levetítésére is sor kerül. A program idején az Egészségfejlesztési Iroda előtt várja a szűrőkamion az érvényes meghívólevéllel rendelkező dunaújvárosi hölgyeket, hogy az aktuális szűrővizsgálatot elvégeztethessék.

Az elmúlt hat évben a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal a segítő szervezetekkel – Egészségfejlesztési Iroda, Egészségmegőrzési Központ – és a civil lakossággal együttműködve megteremtette Dunaújvárosban a mellrák elleni séta hagyományát.

Mindenkit szeretettel várunk a sétára és az azt követő rendezvényre, hogy a minél nagyobb arányú lakossági jelenléttel erősítsük a mozgalom üzenetét: A rendszeres szűrés életet ment.

A rendezvény részletes programja megtalálható lesz a közösségi médiában, a helyi internetes portálokon és az írott sajtóban is.

