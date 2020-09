A szomszéd kihangosított telefonján ecsetelte orvosának az erekciós problémáját

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.11. – 185. nap

Kora reggel kaptam egy üzenetet a szomszéd lánytól, hogy azonnal nyissam ki az ablakot és hallgassam az új szomszédot, aki lakása bejárata előtt áll, és kihangosított telefonján kezelő orvosának ecseteli (felettébb részletesen és kiabálva), erekciós problémáját, de úgy, hogy zeng tőle az épület. Sírva nevettünk egész délelőtt, és azon tanakodtunk hogy szólni kellene-e neki arról, hogy az egész ház hallja ilyenkor a beszélgetéseit. Elég ciki helyzet.

Az iskolákban továbbra is áll a bál az egyszemélyes, gurulós (nem is tudom hogy hívják?) székek(?) vásárlása miatt. Sokak szerint a 45 millió eurós iskolai támogatás nagy részét nem gurulós székre kellett volna költeni, ami valószínűleg Kínából jön (és ráadásul késik), műanyag, alacsony, kényelmetlen és még drága is (247,80 euro darabja), hanem egyszerűbb, fa iskolabútorokra, és az így megspórolt pénzből javítani lehetett volna az iskolák álagán. A jövő héten kiderül hogy mit gondolnak róla a diákok.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma összesen 36767. Az elmúlt huszonnégy órában 1616 az új fertőzött, közülük 257 (15,9%) Lombardia régióban van.

1849-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 175 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 34743-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 212432-en gyógyultak, közülük ma 547-en.

Az elhalálozottak száma 35597, közülük a mai napon 10-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 284796.

A fertözöttek száma 0,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 98880 tesztet végeztek, tegnap 94186-et, az eredmények is megközelítőleg azonosak.

Német barátnőm kislánya a milánói német tannyelvű magániskolába jár. Az igazgató tájékoztatta a szülőket, hogy azok a családok amelyek a Covid miatt anyagi nehézségekkel küzdenek, kérvényezhetik a tandíj csökkentését, egyes esetekben a bizottság akár 90%-os mentesítést is adhat.

Kacziba Andi