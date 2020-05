A szőlőskerti munkákat ezen a tavaszon is el kellett végezni

A mezőgazdaság szempontjából sem volt kedvező az idei tavasz eddigi időszaka. A meglepetésszerű fagyok, a tartós esőhiány sokfelé okoztak lépéshátrányt a benne dolgozóknak. Egy különleges területtel, a biogazdálkodással foglalkozó Kelemen Róberttel, a sikeres dunaföldvári szőlész-borásszal beszélgettünk.

Az eddigi időjárás még nem okozott kárt a szőlőnkben. A napokban a szőlőpótláshoz kellett leásnom, és húsz-harminc centiméternél megfelelően nedves talajt találtam. Szinte laikusnak ható a megállapításom, de attól még igaz, hogy ilyenkor még alig van lombfelülete, és ezért kevés vizet használ. Természetesen a mezőgazdaságnak általában is szüksége lenne az esőre, így nekünk is – mondta el Kelemen Róbert, majd hozzátette: – A metszéssel a tavasz kezdetére végeztünk. A gyümölcsösökkel jól elbántak a márciusi, áprilisi fagyos hajnalok, de szerencsére ez nálunk nem okozott kárt. Az érkező hajtások reményeinknek megfelelően fürttel jöttek elő. Ebben az időszakban rohamosan fejlődik, ezért időben meg kell kezdeni a válogatást. Ezt régen választásnak nevezték, mert ilyenkor döntjük el, hogy melyikre lesz szükségünk. Mellette időre végeztünk a szükséges tavaszi kiegészítő munkákkal, mint például a támrendszer karbantartásával is.

A tavaszi telepítés

– A kisebb pótlásokra és telepítésekre is ez az időszak volt alkalmas. A mai modern világban a kiültetésre váró töveket nyugalmi állapotban, hűtőházakban tartják. Ehhez a munkához az az ideális, ha a talaj már meleg, amiben hamar életre kel az addig hűvösben tartott oltvány. Természetesen alaposan be is öntözzük, de a továbbiakban ennek már szüksége lenne a csapadékra. A szakemberek szerint május végéig eredményesen lehet telepíteni.

Bioművelés és permetezés

– Amióta ilyen szemlélettel gazdálkodunk, a szőlőnknek beállt egy bizonyos egyensúlya, így egyre kevesebb atkakártételünk van. Május elejéig nem is tartottam szükségesnek a permetezést, mert úgy láttam, hogy le tudja küzdeni ezt a kár­okozót. Folyamatosan figyelünk, és csak akkor végezzük el, ha föltétlenül szükséges.

A vírushelyzet

– Én is home office-ban dolgoztam, és ezt a szőlőben végzendő munkák miatt szerencsésnek mondanám. A számítógépes munka után már arra vágytam, hogy kimehessek a szőlőbe dolgozni, ami valóságos felüdülést jelentett a számomra. Ugyancsak a járvány miatt a szőlőmunkások sem tudtak jönni dolgozni, ezért azt a munkát is mi, a család végeztük el. Szerencsénkre a területünk nagyságát tekintve még elbírunk vele. Ez a bezártság sok olyan munka elvégzésére adott lehetőséget, amit egy ideje csak toltunk magunk előtt. Bár az okok miatt ez nem egy jó állapot, de együtt van a családunk. Nagy örömömre egészségesek vagyunk, és szívesen töltjük el közösen az időt. Arra várunk, hogy legyen már vége ennek a szörnyű időszaknak.

A védőital

– A szőlőmunkához igazi védőital (a saját termésű bor) dukál, de mivel autóval vagy traktorral megyek ki a helyszínre, ezért nem szoktam belőle fogyasztani. A régi szép időben persze munka közben is megitta a borát a gazda, de mára már komoly eszközöket, és mindenféle készítményeket használunk, amikre illik józanul odafigyelni.

Az elmaradt trófeák

– Ebben az időszakban fontos borversenyek maradtak el. Nem kell ezeket igazán fájlalni. Vannak olyan országos megmérettetések, ahol már ott vannak a mintáink, és most kivárjuk, hogy mikor rendezhetik meg azokat. Talán ősszel sorra kerülnek, amit nem bánok, mert a vörösborok addigra sokkal jobb állapotban lesznek, mint most vannak. A fehérek és a rozék már másik kategóriába tartoznak, hiszen a tavalyiaknak addigra jórészt el kell fogyniuk.