A szerb-ortodox karácsony és az ősi hagyományai

Megkezdődött a szerb karácsony. A rácalmási közösség is összegyűlt tegnap délután a szerb templomban.

Miért ünneplik egyes ortodox egyházak – köztük a szerb is – a karácsonyt december 25-e helyett január 7-én? Ennek oka, hogy nem a Gergely-naptárt, hanem a Julianus-naptárt használják, ezért van az időeltolódás.

A nyugati keresztények a vízkereszttel, vagyis január hatodikával már éppen lezárják az év végi ünnepeket, a szláv népek egy része, így szerbek is ekkor kezdik az ünnepet. Persze más különbségek is észrevehetők a római katolikus karácsonyhoz képest.

Ortodox országokban a karácsonyt nem tekintik a család ünnepének, és ajándékokat sem ekkor, hanem újévkor adnak egymásnak. Karácsony napján azonban fontos szerep jut az ünnepi étkezésnek. Az asztal bőségesen meg van terítve főleg húsételekkel, de az evésen túl nagyon lényeges maga az együttlét, ami nem csak beszélgetést jelent, hanem a lelki örömök megosztását. De térjünk vissza a rác­almási szerb közösséghez! A régi hagyományok szerint várták a szentestét, a „bádnye vecsé”-t. A szerb családok régen két fiatal tölgyfát /bádnyák/ vágtak az erdőben, az egyiket feldíszítették, a nagyobbal tüzet raktak (ez most is megtörtént a rácalmási szerb templomnál Káplán Pál atya vezetésével), szeretettel, melegséggel várták a kis Jézus születését.

A Jézus születésével kapcsolatos szent énekeket elénekelték ószláv nyelven, majd hírül adták, hogy „Jézus megszületett, Valóban megszületett!” A hívek egymást is így köszöntötték „Hrisztosz sze rodi!” (Jézus megszületett), „Váisztinu sze rodi!” (Valóban megszületett) válasszal. Végig az ünnepek alatt így köszönnek egymásnak a szerv ortodoxok. A vecsernye végén mindenki vitt haza a templomból egy feldíszített kicsi bádnyákot, tölgyfaágat. Vacsorára böjtös bablevest főznek, fehér gyöngybabból, sok zöldséggel.

A házigazda előkészíti a szenteste kellékeit: egy kosárban szalmát, egy kosárban kukoricát, búzát, babot, egyéb magvakat és diót. Erre kerül a karácsonyi kerek kalács, aminek a közepébe gyertyát helyeznek. Írásunk elkészítésében nagy segítségünkre volt Mohainé Csupity Zsófi, a Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület elnöke.