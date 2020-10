A szennyvíz elszállítása sürgető kulcskérdés

A közösségi média aktivitások arról árulkodnak, hogy Kulcs település életében jelenleg talán a szennyvíz elszállítása az egyik legfontosabb kérdés, ami foglalkoztatja a lakosságot.

Dunaújváros/Kulcs/Rácalmás

Megkerestük a kulcsi vezetőket, de mind Jobb Gyula polgármester, mind a képviselő-testület kérése az volt, hogy kérdezzük meg személyesen Bíró Kornélt, a csatorna-kivitelezés projektvezetőjét, hogy a szakember tudja tájékoztatni első kézből a lakosságot a csatornahálózat kivitelezésének jelenlegi állapotáról, valamint az ezzel kapcsolatos tényekről.

– A lakosság egyre türelmetlenebbül várja, hogy a szennyvíz-elszállítással összefüggésben igénybe vehesse végre a régen várt csatornarendszert. Mikor használhatják majd ön szerint?

– A szennyvízhálózat kivitelezése során, a fővállalkozó a felmerült akadályozó, kivitelezést gátló körülmények miatt, a FIDIC szerint követelést nyújtott be az NFP Nonprofit Kft. (Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. – a szerk.) felé. A megrendelőnek minden körülményt figyelembe kell vennie, és majd ezek mérlegelése után határoz arról, hogy jogos-e a vállalkozó bejelentése, addig azonban felfüggesztette a projekt határidejét.

– Mindezeket is beleszámítva ön szerint mikor számíthat a település lakossága arra, hogy használhatja a csatornahálózatot?

– Jelenleg elkészült Kulcs településen a teljes hálózat, amelynek a műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. október 9-én megkezdődik. Rácalmáson elkészült a települési vég­átemelő. Elkészült a Kulcs–Dunaújváros és a Rácalmás–Dunaújváros regionális nyomóvezeték. A Hankook-körforgalomban megépült a két településről érkező szennyvizek befogadó műtárgya. A dunaújvárosi Magyar úton megépült a DN 400 KG PVC szennyvíz gyűjtőcsatorna az úgynevezett Százlábú híd alatti AD jelű szennyvíz­átemelőig. Jelenleg a szenny­vízátemelő elektromos ellátása hiányzik, amelyet az E.ON Zrt. szakemberei október végéig biztosítanak. Most mind a Fővállalkozó, mind a szolgáltatók és a kivitelezésben részt vevők azon dolgoznak teljes erőbedobással, hogy október végéig elkészüljön a befogadói vonal. Hangsúlyozom, hogy azon dolgozunk, hogy minél hamarabb használhassa a hálózatot a lakosság, mert a jelenlegi állapot senkinek sem jó.

– Tehát október-novemberben már használható lesz a csatornahálózat?

– Igen is és nem is. Elkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely szintén a ­FIDIC szerint 28 nap. Figyelembe kell venni, hogy csak a gravitációs hálózat önmagában több mint 30 kilométer. Reálisan számolni kell a hiánypótlással is, de az előzetes vizsgálatok már megvoltak, és kielégítő eredménnyel zárultak le. Tehát nem álltak meg a munkálatok, csak most egy kevésbé látványos folyamathoz érkeztünk – mondta el lapunknak a projekt vezetője, Bíró Kornél.