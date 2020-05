A Százholdas Pagonyban újra élet van

Az új típusú koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések során a település polgármestere, Jobb Gyula korábban rendkívüli szünetet rendelt el a Százholdas Pagony Óvodában és Bölcsődében.

A kulcsi legkisebbek ellátásáért felelős intézmény, a fenntartó önkormányzat intézkedésének megfelelően a gyermekfelügyeletet szüneteltette, egészen a rendelet visszavonásáig, április 29-ig.

Az óvó nénik kizárólag home office-os munkában, interneten tartották a gyerekekkel a kapcsolatot, így küldték minden nap a verseket, meséket és a fejlesztő foglalkozások feladatait is.

Az intézményvezető, Rendné Pocsai Izabella tájékoztatása alapján a Százholdas Pagony négy óvodai és egy bölcsődei csoportszobával rendelkezik, amelyet az igények megnövekedésével további egy csoportszobával lehet kiegészíteni a tornaterem bevonásával és átalakításával. Így tehát Kulcson az előírások szerint az ötfős csoportokból hat ellátásának megszervezésére van lehetőség. Azaz összesen harminc gyermek felügyelete megoldható a százhúsz kulcsi óvodás és bölcsődés közül.

– Jelenleg három ötfős óvodás korú, de életkorilag vegyes csoportban dolgoznak a kollégáim. Új intézkedéseket is bevezettünk a gyermekek és családok, valamint a kollégáim védelmében az országos ajánlásoknak megfelelően. Így a szülők nem jöhetnek be az intézménybe, a gyerekeket a dolgozóink veszik át reggel, és délután ők kísérik a csemetéket az értük érkező szüleikhez az intézmény ajtajához. Ágyneműt és zsákot hetente adunk haza mosásra, az alvókákat és cumikat is csak zártan lehet tárolni – mondta el Rendné Pocsai Izabella.