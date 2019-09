A századikat szeretné megérni Julianna néni

Kedves hagyomány, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jeles születésnapjukon felköszönti a szépkorúakat. Tegnap Julianna néni 90. születésnapja adta az apropót.

Ebből az alkalomból a város önkormányzatának, valamint Cserna Gábor polgármesternek a nevében Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester személyesen köszöntötte tegnap otthonában Horog Lászlónét, aki 1929. szeptember 1-jén született. Julianna néninél a szekrény polcán egymás mellett sorjáznak a születésnapi gyertyák. Megőrizte a 80., a 85. és a mostani 90. tortagyertyát is. Családja azt is elmondta, amikor a família köszöntötte, és arra kérték, fújja el a gyertyát, kijelentette, szeretné a századikat is megérni és azt a gyertyát is elfújni.

Mint kiderült, özv. Horog Lászlóné Szabó Julianna Hajdú-Bihar megyében, Szentpéterszegen született. A rokonságának egy részét Nagyvárad környékére szakították el. A negyvenes évek végén a családot Mekényesre, egy dunántúli faluba telepítették a kitelepített svábok helyére. Itt ismerkedett meg és kötött házasságot férjével, aki akkor molnárként dolgozott a településen.

Az ötvenes évek központosítási törekvése miatt a vidéki malmokat sorba zárták be, ezért állandó költözésre kényszerültek. Csak néhány hely ahol laktak: Mekényes, Ko­nyár, Nagydorog, Alap.

Férje a hatvanas évek közepére váltani kényszerült, mozdonyfűtő lett a dunaújvárosi vasútnál, ahova Julianna néni is követte takarítói munkát vállalva.

Julianna nénit köszöntötte négy fia és menyei, hét unokája és családjuk, kilenc dédunokája és egy ükunokája.

Gombos István alpolgármester amellett, hogy egy csokor virággal és ajándékkosárral kívánt jó egészséget Julianna néninek, átnyújtotta neki azt az emléklapot, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök látott el kézjegyével.