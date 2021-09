A szárítást a napra is bízhatjuk

Az ágynemű hatékony tisztításához elengedhetetlen, hogy az anyag kialakításának megfelelő tisztítási folyamatokat alkalmazzuk, így a textília élettartamát is jelentősen megnövelhetjük.

Életünk jelentős részét – egyes felmérések szerint harmadát-negyedét – alvással töltjük, ezért is kiemelten fontos higiéniai kérdés, hogy milyen gyakran mossuk, cseréljük az ágyneműket. A témában a szokások és a vélemények teljesen eltérőek, ezeket számos egyéni tényező, például az aktuális évszak, az allergiák, betegségek és az izzadékonyság is befolyásolhatja.

Normális jelenség, hogy alvás közben izzadunk, ezzel együtt az is tény, hogy ezt a nedvességet az ágynemű szívja fel. Emellett milliónyi elhalt hámsejt kerül a textilekre egy-egy éjszakai alvás során. Az így képződött „táptalaj” a por­atkák kedvenc tápláléka, ami fokozhatja az allergiás reakciókat, az elszaporodó baktériumok és gombák pedig további betegségeket okozhatnak.

Az ágynemű mosását sokan hajlamosak elodázni annak ellenére, hogy mindennap körülbelül nyolc órán át érintkezik a bőrünkkel, a hajunkkal és különféle testnedvekkel, így rövid idő alatt bepiszkolódik. Szakemberek szerint legalább kéthetente ajánlott ágyneműt cserélni, de ha lehetőség van rá – főleg az izzadós nyári időszakban –, akár hetente érdemes végrehajtani a műveletet. Ha kisállattal is érintkezik a textília, vagy ha betegek vagyunk, akkor is szükséges a gyakoribb csere.

A mosás alapvető szabálya, hogy az ágyneműt nem mossuk együtt a ruháinkkal. Mielőtt bepakolunk a gépbe, fordítsuk ki a huzatokat, és gomboljuk, cipzárazzuk be azokat. Ezzel csökkenthető a mechanikai károsodás és a cipzárak, gombok sérülése.

A maximális higiénia és tisztaság érdekében a mosás során sokan a magas hőfokra esküsznek, ám a mai modern gépek már alacsonyabb hőmérsékleten is hatékonyan dolgoznak. Akár már a hatvanfokos mosás is megfelelő, ugyanis a kórokozók már ilyen hőfokon is elpusztulnak, ráadásul a textília is kevésbé károsodik. A tisztítás során mindig tartsuk be a címkén jelzett utasításokat. A fehéreket ne mossuk együtt a színesekkel, az erősen szennyezett, foltos ágyneműket áztassuk be mosás előtt.

Egyes gépeken speciális programok vannak az ágynemű mosására, ezeket a pamut vagy a mikroszálas anyagokból készült textilek tisztítására fejlesztették ki. Régebbi gépek esetén természetesen választhatjuk a fehér, illetve a színes ruhákhoz ajánlott programokat, kivéve a selyem- és szaténágyneműknél, ezeket mindig kímélő mosással tisztítsuk.

A mosószer adagolásánál ügyeljünk, hogy ne töltsük túl a tartályt, ugyanis a szer molekulái beleragadhatnak az ágyneműbe, ami bőrirritációt okozhat. Centrifugázásnál részesítsük előnyben az alacsonyabb fordulatszámot.

A szárításnál szintén igénybe vehetjük a gép adta lehetőségeket, főleg ha az ágynemű pamutból vagy vászonból van. A mikroszálas és a selyemtextileket azonban tilos szárítógépbe tenni. Erről a címkén is megbizonyosodhatunk: a szárítógép jele egy négyzet, amelyben egy kör látható. Ha ez egy x-szel át van húzva, akkor nem szabad szárítóba tenni az adott darabot.

Ha tehetjük, a szárítást bízzuk a nap sugaraira, ugyanis az UV-sugárzás szinte teljesen elpusztítja a mikroorganizmusokat. Szabad levegős szárítás esetén mindenképp fordítsuk ki a huzatokat, így biztosan nem fakulnak ki az élénk színű darabok.

A pamuthuzatot javasolt nedvesen, amíg a flanelből készült textíliát elég csupán enyhén átvasalni. A vasalás nemcsak fertőtlenít, de megkönnyíti az ágyneműk tárolását is.