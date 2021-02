A szándék már ismert, érkezik a megvalósítás is márciusban

Teljesen új autóbusz-menetrend lép életbe március 1-től. Nem fogadta osztatlan siker az utazóközönség részéről, az önkormányzat igyekszik javítani a hibákat.

Emlékszem még, csikó koromban milyen központi szerepet töltött be a 13-as busz, a barátnőmmel mindig azzal mentünk a „városba”. Mondjuk más választásunk nem is volt, mert csak az a járat indult a Bagolyvártól. Akkoriban jobban örültem volna a 40-esnek, mert azzal aztán mindenhova eljutottam volna (iskola, rokonok, barátok). Szerettem buszozni, engem nem zavart volna, hogy „városnéző” a járat. Na de ennyit az anekdotázásról.

Az új városvezetés kampányígéretének egyik fő eleme volt a 13-as busz visszaállítása. A járatot 2020 február közepén el is indították, ám ez csak arra az évre mintegy 35 millió forintjába került a városnak Tóth Kálmán önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint annak ellenére, hogy nyáron nem is járt a busz. Nyilván egy járat visszaállításával nem oldódnak meg a tömegközlekedési problémák. Lépni kellett azért is, mert Szabó Zsolt alpolgármester a Párbeszéd Magyarországért képviselőjeként többször hangot adott azon javaslatának, hogy egy új rendszert kellene kialakítani.

Egy 2014-es sajtótájékoztatóján részletezte, hogy csökkenteni kell a bérletek árát 20 százalékkal, a lakókkal közösen egy új, a várakozási időt csökkentő menetrendet és időalapú menetjegyrendszert kellene bevezetni. Forrásként az önkormányzati céghálózat átszervezését említette.

Tavaly meghirdették a reformot, és még kérdőívet is kitölthettek a városlakók. Szakértőket is megbíztak, és néhány hónapos előkészület után a nagyközönség elé tárták a március 1-jén életbe lépő, teljesen új menetrendet.

Szabó Zsolt a bejelentéskor azt mondta, szükség mutatkozott az átalakításra, mert 2008-ban még 28 ezres utasszámmal lehetett kalkulálni, amíg 2016-ra ez a szám 13 ezerre csökkent, és ezt a fogyást szeretnék megállítani. Itt azért érdemes Mezei Zsolt alpolgármester tavalyi nyilatkozatát felidézni, miszerint az elmúlt három évben ezerrel nőtt a gépkocsik száma, tehát a csökkenő utasszám még akár pozitív kicsengésű is lehet abból a szempontból, hogy bővült a családi autós flotta, vagy már az a személy (család) is vásárolhatott saját autót, aki eddig busszal közlekedett. Egyébként felmerül a kérdés, hogy ha nagyságrendileg 13 ezres az utasszám, akkor a buszközlekedés megreformálásról szóló kérdőív 1200 kitöltője mennyiben adhatott reális képet a városlakók igényéről? Nyilván aki látta a kérdőívet és érdekelte a téma, kitöltötte, akit viszont nem érdekelt, vagy megszokta már a jelenlegi menetrendet, netán elégedett volt, nem töltötte ki.

Meghökkentő tény azonban, hogy a tavalyi 313 millió forint helyett idén 450 millió forint kiadást tervez az önkormányzat a buszközlekedés biztosítására, tehát 137 millió forinttal kerül többe az új rendszer üzemeltetése.

Azért meglepő ez a magas összeg a városvezetés részéről, mert gyakorta hivatkozott kormányzati elvonásokra, amelyek ellehetetlenítik a város működését. Ráadásul a városlakók közösségi oldalon tett kommentjei azt mutatják, hogy még elég káoszos az útvonalak feltérképezése.

Szempont volt az úti cél minél gyorsabb elérése. Hogy mennyire lesz egyszerű és gyorsabb a buszos közlekedés az utasok számára, az majd menet közben derül ki. Ezt nem is lehet megítélni, hiszen rengeteg az egyéni igény.

Az új rendszerben 13 darab számozott járat lesz, a többség mindkét irányba közlekedik, és úgynevezett hurokjáratokat is jegyeznek. Nem mindegyik komment olvasható az önkormányzat Facebook-oldalán, de a láthatóak között találtunk olyan felvetéseket, amik a munkába és az iskolába járás kapcsán nehezményezik az indulást, illetve az útvonalat. Valaki azt írta, hogy hiába járnak sűrűbben a buszok, akkor is egy óra, mire hazaérnek, ráadásul eddig nem kellett átszállni (Pálhalma). Az átszállás problematikáját többen is jelezték, például azért, mert most az ellenjáratok miatt figyelni kell arra is, hogy melyik oldalon szállunk fel a buszra, melyik irányba megyünk. Az új menetrend első fogadtatása tehát nem hozott osztatlan sikert, sőt, olyannyira sok problémát jeleztek, hogy lépni kellett az önkormányzatnak, és múlt csütörtökön újabb bejegyzést tettek közzé a közösségi oldalon. Itt már arról írnak, hogy igyekeznek a hibákat mielőbb javítani, de az egymásra épülő járatok miatt elkerülhetetlen az átszállás. Az új rendszer előnyének öt pontot emeltek ki; a törzshálózatok menetrendi teljesítménye 100 ezer kilométerrel több lesz, ennyivel lehet többet utazni évente; elérhető a Zone Bevásárlóközpont; a legforgalmasabb belvárosi szakaszokon 10-15 percenként követik egymást a buszok; a Bagolyvár meg a Temető utca terhelése jelentősen csökken; valamint egyszerűbb, áttekinthetőbb a menetrend, a korábbi 22 vonal helyett 13 lesz, valamint nem lesz téli és nyári menetrend, sok helyen még hétvégi sem.

2011 óta nem változtak a menetjegyárak, most viszont az új rendszer miatt emeltek az árakon. Február 1-től az elővételes buszjegy 250 forint (előtte 240), a buszon megváltott jegy 320 forint (előtte 290), a havi diákbérlet 2500 forint (előtte 2400), az összvonalas havi bérlet 7000 forint (előtte 6900). Az összvonalas félhavi bérlet ára maradt 3800 forint, ahogy a negyedéves diákbérlet is 7000 forint. Az összvonalas negyedéves bérlet ára 20 ezer forintról 19 500 forintra csökkent. Minden egyes átszállás esetén új jegyet kell váltani, ennek érdekében bevezették a 750 forintos napijegyet. Kedvezményként tíz buszjegyet tartalmazó tömböt lehet vásárolni 2300 forintért.

Ha eddig voltak „üresjáratok”, akkor vajon mennyire lesz kihasználva a törzshálózatok 100 ezer kilométerrel bővített menetrendi teljesítménye? Majd menet közben ez is kiderül.