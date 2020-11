A szabályok betartása mellett kiviheti az ajándékokat a mikulás

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.14. – 249. nap

Szombat van, zárva a műterem, úgyhogy több mint egy hét után elmentem az Esselungába bevásárolni. Nagy meglepetésemre ismét kígyózott a sor a bolt előtt, mert újra csökkentették a vásárlók számát az üzletben. A pultok változatlanul roskadásig voltak töltve, és a sok kedvezményes ár miatt, mindenki folytatta az eszeveszett felhalmozást. Füstölt lapkasajtért mentem a melegszendvicsemhez, de végül annyi mindent vettem, hogy a sajtról teljesen megfeledkeztem.

Minden település vezetősége önállóan is hozhat új szabályokat. Cittadella polgármestere betiltotta a közterületi dohányzást, hogy senkinek se szolgáljon alibiként a maszk lehúzására.

Giuseppe Conte megnyugtatóan válaszolt az 5 éves Tommaso levelére: bár a Mikulás egy idős úr, a maszk viselésével és gyakori kézfertőtlenítéssel gond nélkül eljuttathatja idén is az ajándékokat minden gyereknek, és az önbevallása által továbbra is szabadon mozoghat az országok között.

A koronavírus fiatal áldozatát, a 21 éves Chiara-t pénteken temették. A családtagok közül senki sem volt jelen, mert még mindegyikük pozitív, ezért csak egy videót kaphattak a templomi búcsúztató után.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 688435 az elmúlt huszonnégy órában 37255 az új fertőzött, közülük 8129 (21,82%) Lombardia régióban van.

31398-an (+484 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3306 (+76) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 653731-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 411434-en gyógyultak, közülük ma 12196-an.

Az elhalálozottak száma 44683, közülük a mai napon 544-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1144552.

A fertözöttek száma 3,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 227695 teszt által 37255 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 14 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 31. 14,77% 215886 teszttel +31758,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 29. 13,32% 201452 teszttel +26831,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 27. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 25. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 25. 13,14% 161880 teszttel +21273,

okt. 24. 11,06% 177669 teszttel +19644,

okt. 23. 10,52% 182032 teszttel +19144,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 21. 8,55% 177848 teszttel +15199,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 19. 9,45% 98862 teszttel +9338,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 17. 6,59% 165837 teszttel +10925,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 15. 5,40% 162932 teszttel +8804,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 13. 5,24% 112544 teszttel +5901,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 11. 5,21% 104658 teszttel +5456,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 09. 4,15% 129471 teszttel +5372,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 07. 2,94% 125314 teszttel +3678,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 16,36% (minden 100 tesztből 16 pozitív), Lombardia tesztaránya 22,87% (100 tesztből 23 pozitív).

Lombardia lakossága abban reménykedik hogy a régiót két hét lock down után (egy még hátra van) vörös zónából narancs zónává minősítik. A teszt-pozitív százalék (22,87%) alapján erre nem sok esélyt látok, és a magas fertőzésszám miatt sem javul a helyzet a kórházakban.

Giuseppe Conte miniszterelnök szerint akkor lehetne nyugodt karácsonyunk ha a teszt-pozitív arány nem lenne magasabb 10%-nál. Készüljünk szűkkörű családi karácsonyra, és akkor nem érhet bennünket csalódás.

Prof. Walter Ricciardi csak annyit mondott a karácsonyt illetően, hogy egy eurót sem tenne fel arra, hogy nem lesz lock down karácsonykor. A professzor szerint 2021 a koronavírus elleni harc éve lesz, és reménykedjünk hogy csak a 2021. Egy pandémiának az jelenti a végét, ha az egész világon már legalább 40 napja nem történik újabb megbetegedés, és ehhez még éveket kell várnunk, akkor is, ha 2021 elején már több oltásra is számíthatunk.

