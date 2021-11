Ismét elnyerte a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza címet, amit 2016-ban kaptunk meg először. Az együttműködés során orvostanhallgatók tanulhatnak továbbra is az intézményünk falai között. Reményeink szerint minél több fiatal orvos megkedveli városunkat, ha megtapasztalja, hogy a helyi kórházban is bőven találkozhat szakmai kihívásokkal és lehetősége van szakmai fejlődésre.

A Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház ez év novemberétől ismét négy éven át. A címet tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között prof. dr. Kellermayer Miklóstól, az egyetem dékánjától vette át dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója és dr. Jobbágy Lajos orvos-igazgató a Semmelweis Egyetemen november 25-én.

A kitüntető cím meghosszabbítására a Semmelweis Egyetem megbízásából egy bírálat előkészítő bizottság érkezett kórházunkba még júliusban. A bizottság vezetője Prof. dr. Ács Nándor a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója volt. A kórház által összeállított szakmai anyagra, amit a helyszínen az osztályvezetők mutattak be, a professzori bizottság, támogató javaslatot tett a kar dékánjának, prof. dr. Kellermayer Miklósnak, aki szintén felkereste intézményünket, hogy személyes tapasztalatot is gyűjtsön kórházunkról. A Semmelweis Egyetem Kari Tanácsa végül meghozta döntését, meghosszabbította a Gyakorló Kórház címet a Szent Pantaleon Kórháznak. Az elismerő címet továbbra is viselheti kórházunk.

Kórházunk továbbra is tud fogadni orvostanhallgatókat, s ezzel az intézmény orvosutánpótlása kedvezően alakulhat. Az intézményben a rezidensek képzése folyamatosan zajlik, a fiatal orvosok a képzési idő nagy részét helyben tudják eltölteni, ami tovább növeli az intézményünk vonzerejét a medikusok és a fiatal orvosok körében. Dr. Mészáros Lajos reményei szerint az itt gyakorlatot töltők megkedvelik a várost és annak kórházát, ugyanis megtapasztalhatják, hogy itt is bőven találkozhatnak szakmai kihívásokkal és lehetőségük van szakmai fejlődésre. A kórház menedzsmentje igyekszik családias, támogató légkört kialakítani az intézményben. Évek óta orvos klubot működtetünk, ahol kötetlenül megbeszélhetik egymással szakmai eseteiket és egyéb gondjaikat is fiatal orvosaink és rezidenseink.

Amellett tehát, hogy ez a szakmai elismerés örömmel tölti el mindazokat a kórházi szakembereket, akiknek szívügyük a kórház, az orvosutánpótlás elősegítésével nagyban hozzájárul a város vonzerejéhez, élhetőségéhez is.

Forrás: www.pantaleon.hu