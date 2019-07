A sárgabarack uralkodik, és uborkát kovászolni is érdemes

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiaccal kapcsolatban megállapíthatjuk, átlagos az üzletmenet, ami annyit jelent, a kereslet és a kínálat körülbelül átlagos szinten (sem túl nagy a forgalom, sem túl kicsi) egészíti ki egymást.

Néhány stand üresen állt a héten, hiszen az árusoknak is jár a szabadság. Az rögtön szembe szökő, hogy cseresznye alig van, pedig már egy hónapja is lehetett szép, ropogós cserit kapni, és jóval olcsóbban, mint a prognózisok szerinti 1200 forint. Bár tegnap egy helyen áldozhattunk ennyit egy kiló cseresznyéért. A meggy, ahogy az az utóbbi években megszokott, drága, hétszáz forint alatt kevesen kínálják.

A másik véglet a sárgabarack, amely az utóbbi években vagy nem volt, vagy arany­áron. Most viszont hemzseg a piac tőle, már kétszázötven forintért is jó minőségűt lehet kapni. Sok a kovászolni való uborka is, kétszázötven forintnál kezdődik, és ez már az az ár, amiért érdemes elővenni a jó kis dunsztost, és nekiállni kovászolni, már csak azért is, mert a friss kapor is megjelent a piacon. Mint ahogy az új fehérrépa, a kevésbé ínyencek számára csak zöldség. De egy kicsinyke csokor négyszázöten forintnál kezdődik, a réginek kilója pedig ezerhatszáznál.

De térjünk vissza a kovászos uborkához, mert annak már itt van a szezonja. Kevesen gondolnák, hogy a kovászos uborka a tartósított saláták családjába tartozik, és a klasszikus receptet is kevesen alkalmazzák már. Ma már fehér holló, ha olyan kovászos uborkát kapunk, aminek a két végét levágták, és az uborkát bevagdosták. A recept: kapor (legalulra), jöhet a bevágott uborka, a fokhagyma, a torma, majd a langyos sósvíz, végül az egész tetejére a kenyér és nem is akármilyen, a pirított, kovászos. Ez az alaprecept, de különböző fűszerek – például feketebors egészben, mustármag, babérlevél, koriander – is alkalmazható.

Ennyit a „koviubiról”!

A dunaújvárosi piacon talán nincs is stand, amelyen ne lenne paradicsom és paprika – átlagban 350-450 forintos áron. Ezt még nem tartjuk a lecsószezon kezdetének, de ha belegondolunk, hogy akár csak egy melegszendvicset mennyiből lehet kihozni, akkor talán már nem is tűnik olyan drágának hétvégére lecsót készíteni. Amire még érdemes felhívni a figyelmet: bármit is írnak ki a dinnyék mellé eredetnek – biztos piaci, „kofás” informátortól tudjuk – azok még bizony nem hazaiak, nagyrészt görög vagy olasz. Bár egy görögdinnye milyen legyen, ha nem görög?