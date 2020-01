A románok és a magyarok közösen űzték el a diktátort

Harminc évvel ezelőtt, 1989. december 16-án, Temesváron a helyi lakosok élőlánccal próbálták megakadályozni Tőkés László református lelkész kilakoltatását. Az élőláncból tüntetés lett, majd ezt követően a katonaság a tömegbe lőtt.

Később a megmozdulások átterjedtek egész Romániára, forradalommá nőtte ki magát, és elsöpörte a cipészinasból lett gyűlölt kommunista diktátor, Nicolae Ceaușescu uralmát. Az 1989-es romániai forradalom a kelet-európai rendszerváltozások között a legvéresebb volt.

A „Kárpátok géniusza”

Nicolae Ceaușescu 1965-ben került a Román Kommunista Párt, majd két évvel később a román állam élére. Önállóságra törekvő, de az alapvető szovjet érdekeket tiszteletben tartó politikája kezdetben odahaza és Nyugaton is népszerűségnek örvendett. Külpolitikájában próbálta a jugoszláv utat utánozni. Románia 1968-ban nem vett részt a csehszlovák forradalom leverésében, 1984-ben pedig elküldte sportolóit a keleti tömb többi országa által bojkottált Los Angeles-i olimpiára. A Conducator (Vezér) alakját később hatalmas személyi kultusz övezte, a nép azonban már gyűlölte. A „Kárpátok géniusza” a kulcspozíciókba rokonait helyezte, felesége, Elena lett a közvetlen helyettese, Nicu fia bekerült a legszűkebb pártvezetésbe, a hadsereget és a rettegett titkosrendőrséget, a Securitatét fivérei irányították. A volt szocialista országokhoz hasonlóan Románia is nyugati hiteleket vett fel, amit a Ceaușescu rendszer szükségtelen és elavult beruházásokra költötte, majd az egész Európát sújtó olajválság csak rontott az amúgy is ingatag lábakon álló román gazdaságon. Nagy szenzációnak számított, amikor a diktátor bejelentette, hogy országa a teljes államadósságot törleszti, de ennek a román emberek fizették meg súlyosan az árát. Az életszínvonal hatalmasat zuhant, az emberek éheztek és fáztak, bevezették a jegyrendszert. Hatalmas ellenszenvet és felháborodást váltottak ki azon elképzelései is, hogy építészetileg átformálja Bukarest arculatát, majd elkezdte a falurombolási tervének megvalósítását, amelynek első szakasza a többségében magyar lakta falvak felszámolását jelentette.

A nyomor végett egyre nőtt az elégedetlenség, de a hatalom minden ellenállást kegyetlenül elfojtott. Románia már a szocialista táboron belül is elszigetelődött, főleg azután, hogy Moszkvában Gorbacsov került vezető pozícióba.

A temesvári szikra

Tőkés László 1986-ban lett Temesvár református lelkésze. A fiatal pap prédikációiban rendszeresen felszólalt a falurombolások és a kommunista rendszer ellen. Ennek következtében 1989 végén megfosztották szószékétől, és el akarták távolítani a városból. Papp László nagyváradi püspök a hatalom nyomására felfüggesztette Tőkés Lászlót az állásából, akinek a bírósági végzés alapján el kellett hagynia a parókiát is. Tőkés ezt megtagadta, majd hívei megszervezték a lelkész védelmét, minden nap más és más támogatói álltak őrt a lelkész háza elő. A karhatalom erőszakkal próbált érvényt szerezni a döntésnek, és éjfél körül megkezdte a lelkész kilakoltatását, ekkor soha addig nem tapasztalt tüntetés kezdődött. A tömeg – már románok és magyarok közösen – behatolt a megyei tanács épületébe, és felgyújtották a Ceaușescut ábrázoló képeket. A tüntetők sikeresen elfoglalták a pártszékházat, feldúlták azt, és a párt­állam iratait kiszórták az utcára. A kommunista hatalom erre sortűzzel válaszolt, amelynek számos halálos áldozata lett. A temesváriak Molotov-koktéllal próbálták megállítani a hadsereg páncélosait. A megmozdulások ekkor már több romániai városra is átterjedtek, a határt lezárták a határátkeléseket szüneteltették, káosz lett úrrá az országon. December 18-án Temes megyében kihirdették a rendkívüli állapotot, az összecsapások ennek ellenére folytatódtak Temesváron. A hírhedt állampárti titkosszolgálat, a Securitate egységei a kórházakba is utánamentek a sebesülteknek, és ott helyben lőtték le őket. A boncolásokat megtiltották, az áldozatok személyazonosságot igazoló papírjait elvették, 40 ember holttestét pedig Bukarestbe szállították, ott elhamvasztották őket, a hamvakat pedig egy csatornába szórták. A Hazafias Gárda parancsnokának javaslatára több ezer, botokkal felfegyverzett Zsil-völgyi bányászt küldtek vonatokon Temesvárra, azzal az indokkal, hogy a magyarok és a huligánok feldúlták Temesvárt, és meg kell fékezni őket. A Temesvárra érkező bányászok viszont a saját szemükkel győződtek meg az igazságról, és rögtön a felkelők mellé álltak.

A diktátor bukása

December 21-én Ceaușescu tömeggyűlést hívott össze Bukarestben, miközben a diktátor beszélt, egyre erősebb füttyszó hallatszott, a hangszórók pedig zúgni kezdtek, majd a tömegbe petárdákat dobtak. Az emberek megzavarodtak és menekülni kezdtek, a mellékutcákba érve már Ceaușescu ellenes jelszavakat skandáltak. A tömeg Temesvárt és a szabadságot éltette, de összecsapásra került sor a rendfenntartó erőkkel, amelyek szintén halálos áldozatokkal jártak. Ceaușescu, a felesége Elena, valamint a RKP Politikai Végrehajtó Bizottságának tagjai a pártszékházban maradtak, és elkezdték a megtorlás megszervezését.

A fordulópont december 22-én következett be, miután Vasile Milea honvédelmi miniszter öngyilkosságot követett el. Sokan azt állítják, hogy a tábornokot Ceaușescu parancsára egyszerűen meg­gyilkolták. Az eset kapcsán a hadsereg átállt a felkelők oldalára. Később a jelenlévők tanúvallomásai alapján viszont bebizonyosodott, hogy a miniszter valóban öngyilkos lett. A hatalmat ekkor már a Ion Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amely bejelentette, hogy megszűntek a párt és a kormány régi struktúrái, és egy új, demokratikus Romániát építenek fel.

December 23-án és 24-én a Ceaușescuhoz hű erők lendültek ellentámadásba, Bukarest különböző kulcsfontosságú pontjait próbálták elfoglalni, de szerencsére nem jártak sikerrel. A diktátor és felesége menekülésre fogta a dolgot, egy helikopterrel próbáltak kereket oldani, de a pilóta üzemzavarra hivatkozva leszállt, így a Ceaușescu házaspár autóval menekült tovább, azonban Targoviste közelében a hadsereg tagjai elfogták őket.

Másnap december 25-én, egy rendkívüli katonai bíróság Nicolae és Elena Ceaușescut bűnösnek találta népirtásban, az államhatalom aláásásában, a közvagyon rombolásában és a népgazdaság lezüllesztésében, ezért halálra ítélte őket. A bíróság elnöke Gică Popa tábornok, hadbíró volt. Az ítéletet néhány órával később végrehajtották.

A különböző összecsapásokban több mint 1000-en haltak meg, többségük a harcokban esett el, még a Ceaușescu elleni tüntetéseknek 162 áldozata volt. A halálos áldozatok közül legkevesebb 43 személy magyar nemzetiségű volt, köztük egy személy magyar állampolgár volt.

Felhasznált irodalom:



Tőkés László: Temesvár ostroma

Mandics György: Temesvári Golgota

A manipulált forradalom

Kárpáti Ferenc: A román forradalom és Magyarország

wikipedia.org/wiki/1989-es romániai forradalom