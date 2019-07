A Rockmaraton szent itala: a sör

Sörpong, sörpocakverseny, sörevőverseny, a győzteseknek persze jár a jutalom, azaz sörkupon. Hiába, nem lehet ezeket a dolgokat elaprózni, ha már Rockmaraton, akkor mégsem játszhatunk almát a vízből foggal kihalászósat, nem igaz?

A fenti képen a versenyzőknek egy korsó sört kellett minél hamarabb elfogyasztani műanyag kanállal. Aki elég taktikás volt, az miliméteres közelségre hajolt a pohár fölé, ezzel is időt nyerve. Igaz, így könnyebben fejbevág a nedű. Aki elég sok sört evett és ivott élete során, az bátran nevezhetett a sörpocakversenyre. Minél kerekdedebb malátababát nevelt valaki, és minél „kecsesebben” lejtett benne a Supersonic sátorban, annál nagyobb esélye volt nyerni. Itt sem a méret a lényeg, ahogy a vizespóló-versenyen is, a hét végére már eléggé rottymaratonos játékmester szerint a nők amúgy is gyönyörűek.