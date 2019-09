A Richter Gedeon az egészséges életmódért

Az önkormányzat, Dunaújváros lakói és számos cég felajánlása tette lehetővé azt, hogy ez a nemes kezdeményezés célba érjen. E cégek egyike – 2 millió forintos felajánlásával – akkor a Richter Gedeon volt, amely ebben az évben is ellátogat városunkba. Az idén alapításának 100. évfordulóját ünneplő gyógyszercég ezúttal az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület meghívására érkezett városunkba, a Munkás Művelődési Központba (MMK).

Sümegi Lajos, a szervezet elnöke, aki egyébként Dunaújváros MJV Önkormányzata Idősügyi Tanácsának alelnöke is – lapunk megkeresésére –, elmondta, hogy az egészségügy számos területéről a Richter Gedeon által felkért szakemberek, orvosok tartottak előadásokat a nyugdíjasoknak, akik a helyszínen prevenciós vizsgálatokon is részt vehettek.

A Richter Gedeon PR munkatársa, Otrok Erika lapunknak elmondta, hogy ez a program az idősek számára létrehozott program, amellyel (azt folyamatosan frissítve) már közel tíz éve járják az országot. Ezt egészségnapnak hívják, ahol olyan előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők, amelyekben ennek a korosztálynak a betegségeiről, azok megelőzéséről, kezeléséről szólnak.

Akik oda elmentek, a legaktuálisabb információkhoz juthattak hozzá. A cég munkatársa elmondta, az a tapasztalatuk, hogy az idős emberek legtöbbször a család fejének is tekinthetők, és azokat az információkat, amelyeket ilyenkor megkapnak, beviszik a családba, ahol ezt a tudást aztán átadják az őket követő generáció(k)nak. Ezzel példát mutatva az életmódváltás szükségességéről, mindezt a megelőzés, a prevenció jegyében.

Ezzel a programmal járják az országot, minden rendezvényük nagy érdeklődést vonz, ami számukra azt jelenti, hogy az egészségprogramjukhoz kötődő információkat széles körben tudják terjeszteni. Mindez a Richter társadalmi szerepvállalásával függ össze. Ezen a Richter-napon az előadásokkal és a velük párhuzamosan végzett depresszió- és memória-tanácsadással és szűréssel együtt az oktatás és az egészségügy komplex formában jelent meg.

A társadalmi elvárások szerint

A Richter meghatározó szereplője a magyar gazdaságnak, hosszú távú terveit azonban nemcsak a gazdasági, hanem a környezeti és a társadalmi elvárások figyelembevételével alakítja ki. A társaság a társadalom egészéért is felelősnek érzi magát, amely nem csupán az emberek gyógyításában és az ehhez szükséges kutatási-fejlesztési tevékenységekben merül ki, hanem abban is, hogy nagy hangsúlyt fektet társadalmi programjainak kidolgozására. Számos egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi kezdeményezést támogat és anyagi segítséget is nyújt különböző egészségügyi szervezeteknek.