Iskolaszereket gyűjtenek a rászoruló kisdiákok megsegítésére

Legutóbb tavaly, egy sikeres pályázat kapcsán adtunk hírt a Re-Formáló Egyesület munkásságáról, akkor a Tesco Ön választ, mi segítünk kampányának győzteseként meséltünk az ételdoboz­projektjükről.

A rászorulók és hajléktalanok élelmezését segítő akció azóta is töretlenül működik a dunaújvárosi Klub Hotelben, a Re-Formálók azonban egy újabb, országos méretű kezdeményezésbe is belekezdtek.Az egyesület tanszereket gyűjt a nyár folyamán azért, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek se kelljen nélkülözniük az alapvető felszereléseket a következő tanév során. Megkerestük Kokas Kingát, a Re-Formálók dunaújvárosi önkéntes vezetőjét, aki boldogan mutatta be az eddig összegyűlt adományokat.

A Klub Hotel egy alagsori helyiségében már halmokban állnak az iskolatáskák és a tolltartókat, ceruzákat, tollakat, festékeket, tornafelszerelést és egyéb iskolai eszközöket rejtő dobozok. Kingához kedden és csütörtökön lehet leadni az adományokat augusztus közepéig, majd valószínűleg az Útkereső Szolgálat segítségét kéri abban, hogy oda kerüljenek az összegyűjtött tanszerek, ahol valóban a legnagyobb szükség van rájuk. Mindegy, hogy milyen iskolaszert ajánlunk fel, a lényeg, hogy jó állapotú legyen, akár új, akár használt a termék. Dunaföldváron Berke Éva hétfőn 16–18 között veszi át az adományokat, vele a 30/536-3230-as számon vehetjük fel a kapcsolatot.