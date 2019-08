A rászoruló gyerekeknek gyűjt tanszereket több szervezet

Bár a kormány fontos támogatást jelent az ingyenes tankönyvcsomagok biztosításával, a tavalyi évben nagyságrendileg 36 ezer forintba került az iskolakezdés egy átlagos család számára.

A különböző segédszervezetek azoknak a családoknak a számára indítanak tanszergyűjtési akciót, akik alacsony jövedelmük vagy egyéb, szociálisan hátrányos helyzetük miatt nem tudják önerőből biztosítani az alapvető iskolai csomagot gyermekük, gyermekeik számára.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjában már évek óta hagyomány a gyűjtés. Árgyelán Anikó családsegítő elmondása szerint már öt éve rendeznek gyűjtést, és bár a tavalyi nyár az épület költözése miatt kimaradt, a helyiek szerencsére tudják, hogy náluk jó helye lesz az adományoknak. Olyan új és alig használt tanszereket várnak tehát, amik hozzátartoznak az iskolai alapfelszereléshez, tehát írószereket, tolltartókat, iskolatáskát, füzeteket, rajz- és technikaeszközöket, de tornaruházatot vagy ünneplőruhát is átvesznek, ha azok megkímélt állapotban vannak.

Az adományokat az augusztus 27-i Játékfesztiválon adják át a részt vevő 160-180 főnek, legalábbis az utóbbi évek tapasztalata alapján ennyi résztvevővel számol a szolgálat. Az egész napos program során kézműves- és sportfoglalkozás, interaktív programok is várják a családokat, az adományok leadási határideje pedig ugyanezen nap reggele lesz.

Már eddig is szép számban hoztak be tanszereket civilek és kisebb-nagyobb cégek, vállalkozások egyaránt. Gyarmati András, a Kóró Virág, Ajándék, Papír-írószer és Játékbolt tulajdonosa például nagyker áron ajánl fel termékeket a gyerekeknek, a Hankook pedig 400 ezer forintos támogatással járult hozzá a tanévkezdési akcióhoz.

Nem csak adományosztás

A Játékfesztivál augusztus 27-én 9 és 12 óra között várja a rászoruló családokat a Bartók Béla utca 6/b szám alatt. A kreatív foglalkozás során ceruzatartót és szívószálvirágot készítenek, az ügyességi játékok közül pedig egyebek között az íjászatot, pingpongozást vagy a gólyalábazást próbálhatják ki a gyerekek.