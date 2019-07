A rajongás ára

Hazánkban kevesen vannak, akik hajlandóak arra, hogy fizetésük egynegyedét kifizessék kedvenc csapatuk mezére. Kanadában nem sajnálják a szurkolók erre a pénzt, pedig egy hokimez akár nyolcszáz dollár is lehet, ami ott is komoly összeg. Tudja ezt William Nylander, a Toronto Maple Leafs csatára is. Ő a napokban mezszámot váltott, és a játékos felajánlotta, akinek Nylander meze van, és azon számot szeretne cserélni, annak a költségeit állja. Az összeg nem kicsi, a felvarrt szám cseréje száz dollárba kerül. Egy olyan városban, ahol a kosárlabdacsapat NBA-győzelmét az utcákon másfél millióan ünnepelték, ez nem pici vállalás.

Vezető képünk illusztráció.