A popzene újvárosi mekkája

Tegnap délután négy órától várták az érkezőket a ­DUDIK nyitónapján. Városunk legnagyobb popzenei fesztiválja erősen startolt a Duna-parton.

A rekkenő hőség lehetett az oka annak, hogy a négy órai nyitás pillanataiban csupán a leleményes helyszíni vásárlók, akik el akarták kerülni a sorban állást és az igazán elszánt szórakozni vágyók lézengtek a rendezvény helyszínén, de ahogy haladt előre az idő, egyre többen vették birtokba az alsó Duna-partot. A katasztrófavédelem munkatársai a forróság enyhítése érdekében fellocsolták a bejárat környékét hat óra tájban, a nap ugyanis kitartóan dacolt még kora este is.

A megújult fesztiválhelyszín talán most a legimpozánsabb a korábbi évekhez képest. Pazar, színes napernyős díszletek, megújult óriási DUDIK-installáció és a tavalyinál nagyobb partisátor fogadta a közönséget. A ­DUDIK már régen túlmutat a gyökereinél, ez már nem az a „főiskolás buli”, mint 11 évvel ezelőtt volt, és a közönség összetétele is mutatja, hogy ma már valóban mindenféle korosztály ellátogat az eseményre.

Az első zenés fellépő a dunaújvárosi Névtelen utca volt az MVM Aréna színpadán, a srácok már nem először játszottak a DUDIK-on és a közönség szeretetéből kiindulva nem is utoljára, ráadásul új dallal és még újabb hírekkel érkeztek – a rajongók nagy örömére. Őket az elmaradhatatlan Rockbox követte, a csapat tagjai szintén helyi gyökerekkel rendelkeznek és valamennyi városi rendezvény törzsvendégének számítanak bulis rock nótáikkal.

Ezzel nem ért véget a helyi erők sora, hiszen a Pentele SKA Club a ska stílusjegyeit egyéb könnyűzenei műfajokkal ötvöző formációja adta meg a kegyelemdöfést a táncos lábú közönségnek. Az MVM aréna eztán a DJ-k felségterületévé vált: DJ Juhász Laci és DJ Spool szolgáltatták a talpalávalót.

Az OTP-MOL nagyszínpad eső nagy durranásaként a Biebers zenélt, a csapat dallamos pop-rock repertoárja megmozgatta a korai érkezőket, aztán a zenei tehetségkutatók koronázott sztárja, Horváth Tamás vette át a terepet. Tamás dunaújvárosi, ugyanakkor országos ismertséget és több milliós megtekintésű videóklipeket tudhat magáénak, saját számait százezrek szeretik szerte az országban. Egy kis műsorváltozás eredményeként két új fellépővel bővült a DUDIK programterve, Majka helyett gyorsan jött a Necc Party, amely a retrót egészen más aspektusból közelíti meg, majd a hozzá szorosan kapcsolódó, de egészen más irányzatot képviselő pop-rock banda, a Fish! rabolta el az alteros közönség szívét.

Nem lehetett tehát panasz az első napra, biztosak lehetünk benne, hogy a folytatás sem lesz gyenge.