A Petőfi iskolafejlesztési alapítvány őszi nagyrendezvénye továbbra is népszerű

„Segíts, hogy segíthessünk!” A jótékonyság és az összefogás milliós nagyságrendű támogatást jelent az oktató, nevelő intézményeknek.

Mezőfalva Mindig vannak kezdeményezések, amelyeket érdemes támogatni. Ilyen az évről évre megrendezett mezőfalvi jótékonysági bál is, amely szép példája az intézmények és a településen élő emberek összefogásának – hallhattuk Deák Károlytól, a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány elnökétől szombaton este a rendezvény megnyitójában. 2019-ben az alapítvány összes bevételéből a 2018-as évi bálon befolyt adományok és az évközi felajánlások 1 235 519 forintot tett ki, valamint az szja 1 százalékos ajánlásaiból érkezett még 239 519 forint.

Az összefogás eredményeként az alapfokú művészeti oktatás térítéseinek díjai, tanulmányi versenyek lebonyolítása, tanév végi jutalomkönyvek, információs és iskolai eszközök beszerzése, működtetése, a művelődési házzal közös programok lebonyolítása, óvodai tornaszoba tükörfalának felszerelése, továbbá ifjúsági író-olvasó találkozó támogatására volt lehetőség az alapítványon keresztül.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is elismerésben részesültek a kiváló teljesítményt nyújtó diákok, pedagógusok. Az Iskolánk büszkesége címmel járó ajándékot idén Szatmári-Nagy Eszter és Miklós Mátyás vihette haza. Az év diákja kitüntetést pedig Tóth Laura érdemelte ki – zárta az alapítvány éves támogatási értékelőjét Deák Károly, a kuratórium elnöke.

A bálon Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a mezőfalvi emberek összefogásnak jelentőségét, és hogy minden évben ilyen sokan támogatják az alapítványt, hiszen gyermekeink fejlődését, jövőbeli kiteljesedését támogatják. Zárszóként jó szórakozást kívánva megnyitotta bált. A rendezvény műsora ebben az évben sem szólhatott másról, mint az iskola alapfokú művészeti oktatásában tanuló gyerek és a végzős diákok fellépéséről. Láthattuk-hallhattuk a népi ének tanszak fellépőit, Prescher Dorinát, Kis Annát és Rajcsányi Hannát, valamint egy különleges macskaduett keretén belül Bertalan Lajost és Koncz Nimród Kendét. Gyönyörködhettünk Balogh Tamara fuvolajátékában, és tapsolhattunk a művészeti oktatásban tanuló ötödikesek táncos produkciójának.

Megtekinthettük Akikre büszkék vagyunk címmel Kovács Gina cukrászmester kiállítását. A bál műsorára ezúttal is a végzős diákok reneszánsz tánca tette fel a koronát, amelyben kosztümös korabeli báli jelenetet elevenítettek fel. A fellépés végén, ahogy már sok éve hagyomány a mezőfalvi bálok történetében, most is a szülők, gyerekek közös táncával zárult a műsoros rész. A hajnalig tartó mulatozás támogatásaiból remélhetőleg ismét szép keret gyűlik össze az alapítvány számlájára, az intézményekben tanuló gyermekek javára.