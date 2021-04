A palánták már megjelentek a piacon

Talán vége a télnek, és nemcsak a télnek, hanem az utóbbi tavaszi télnek, hiszen az elmúlt hetekben nem kényeztetett el minket az időjárás. Tegnap azonban már kellemes volt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon nézelődni. Némileg az árufelhozatalon is látszott, hogy azért már csak közelítünk a májushoz.

Ami talán a legjobban bizonyítja, hogy itt az igazi tavasz, az az, hogy megjelentek a piacon a palánták. Igaz, még szegényes a kínálat, de a paprika- és a paradicsompalánták már ott vannak a standokon. Bár ha az emlékezetünkből előkutatjuk a tavalyi árakat, akkor azt mondhatjuk, hogy most borsosak, kétszáz és háromszáz forint között juthatunk hozzájuk. Csak bizakodni lehet abban, hogy ha beindul a palántaszezon, akkor lemennek az árak. Az eperpalánták még borsosabbak, négyszáz forint alatt nem kaphatók, de van, aki ezer forintot is elkér azokért. A dughagyma kilója ezerötszáz és kétezer forint között mozog. Ami a lényeg, most már lehet kertészkedni, és talán már nem kell hajnali fagyoktól tartani.

De nemcsak a zöldségpalánták jelentek meg a piacon, hanem az ültetni való virágok is. Mind az évelőből, mind az egynyáriból már kedvünkre válogathatunk.

Ha a fogyasztásra alkalmas zöldségekre, gyümölcsökre gondolunk, akkor még mindig nem érezhetjük azt, hogy beköszöntött a tavasz. Zöldhagyma és retek van bőven 250 és 300 forint között. Az eper is egyre gyakoribb, és ami mindenképpen jó hír, az ára is folyamatosan csökken. Két hete 2500 forint alatt nem vásárolhattuk meg kilóját, most már 1700 forintért is hozzájuthatunk.

A „klasszikusok” közül a paradicsom és a paprika tarja az elmúlt hetekben megszokott árát, bár az előbbié egy kicsit csökkent, már 600 forintért is kaphatunk egy kiló paradicsomot, de jó minőségű paprika 900 forint alatt nincsen.

Az árusok egyébként nem panaszkodnak a forgalomra, főleg a gyümölcs kelendő. Nincsenek nagy hullámok, folyamatosan jönnek a vásárlók, eloszlanak egész délelőtt, vagyis a piac nyitvatartási ideje alatt. Természetesen az alapvető dolgok, mint a krumpli, a hagyma, a különböző zöldségek sem „száradnak” az árusokra. A fehérrépa egy kicsit drágább lett, mint amit megszokhattunk az utóbbi hónapokban, de a sárgarépa továbbra is baráti áron kapható.

A savanyúságokat árulóktól hallhattuk azt, ahogy jön a melegebb időjárás, az már nem az ő időszakuk, ilyenkor szeptemberig visszaesik a bevételük.