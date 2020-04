A nyulak már a kertben vannak!

Koronavírus ide vagy oda, a húsvéti készülődésen nem fog ki a vírus. Ahogy az internetes közösségi oldalakon a mostani helyzetben fellelhető, igencsak találékonyak az emberek.

Ha a hagyományos módon nem készülhetünk az ünnepre, akkor „megoldjuk másként” jelszóval remek kezdeményezést indított útjára a kisapostagi körökben örök közösségi aktivista hírében álló Szatmáriné Piroska. A közösségi portálon közzétett felhívását idézzük, bízva abban, hogy mások is csatlakoznak!

– 2019-ben elindítottunk egy kezdeményezést, miszerint közös tojásfát állítunk kedves falunk elején, és annyi tojást gyűjtünk, amennyi lakos van településünkön. Az összefogás eredményeként a kitűzött cél – csaknem 1500 darab – több mint fele össze is jött. A sikeren fellelkesedve közösen elhatároztuk, hogy a következő évben folytatjuk. Sajnos az élet ezen lehetőséget felülírta, illetve talán mégsem? Útjára indítottuk a „készíts otthon tojásfát a szűk családdal” programot.

Tegyél fel közösen minimum annyi hímes tojást, ahány tagú a családod! Akár a szeretteidre emlékezve is bővíthető a darabszám. Készíts fotót és töltsd fel a képet a felhíváshoz a tojások számának megjelölésével! Így elérhetővé válik a cél, hogy Kisapostagon 1500 díszes húsvéti tojás hirdesse az ünnepet, mert az élet élni akar! A végleges eredményt húsvéthétfőn összesítjük. Kérjük, csatlakozz e felhíváshoz, legyen vidám, örömteli a készülődés a húsvét ünnepére ebben a nehéz helyzetben is! Nyuszik is karanténban, az én kertemben 16 tojás a tojásfa dísze. Ennyien lennénk az ünnepi asztalnál, de a szívünkben itt lesztek, Drágáim! Maradj otthon, vigyázz magadra és családodra – olvasható a kisapostagi kezdeményezés Szatmáriné Piroska facebookos megosztásában.

Drukkolunk, hogy a végén mindannyian fityiszt mutathassunk a vírusnak!