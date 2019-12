A nyugdíjasok nem kapnak helyi támogatást

Még a karácsonyi ünnepek előtt, december 23-án rendkívüli közgyűlés keretében több mint 50 napirendi javaslatról döntött a testület.

Suszter Tamás rendőr alezredes, a helyi rendőrkapitányság vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a város pénzügyi lehetőségeihez mérten támogassa a kapitányság munkáját. A kérelem 20 millió forintos igényt tartalmazott. A képviselők végül 10 millió forint támogatást szavaztak meg. A testület döntött arról is, hogy jövő év januárjától havi 3000 forinttal emelkedik az önkormányzati dolgozók cafeteria juttatása.

Január elsejétől átlagosan 30 százalékkal emelkednek a jegyárak a Fabó Éva Sportuszodában. Mint arról a DH is beszámolt korábban, remek versenyzéssel kvalifikálta magát jövő évi, tokiói nyári játékokra a Dunaferr SE tornásza, Kovács Zsófia. Teljesítményét 150 ezer forinttal jutalmazta az önkormányzat. Jövő év januárjának elején immáron 18. alkalommal jelentkezik a nemzetközi jótékonysági teremlabdarúgó torna, a Carissa Kupa, megrendezését 1,6 millió forinttal támogatja a város.

Döntés született arról is, hogy 2020-ban sem húsvét ünnepe, sem az időskorúak világnapjához kapcsolódóan nem kapnak 5000 forint pénzbeli juttatást a nyugdíjasok. Korábban az önkormányzat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban két C típusú sportparkot és egy futókört nyert, ebből egy sportpark 2017-ben már megépült a felső Duna-parton. Az együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat több mint 12 milliós önerő biztosítását vállalta az e sportpark köré építeni kívánt futókör megvalósítását. E forrást az önkormányzat biztosítja. Helyi klímavédelmi stratégiájáról szóló szándéknyilatkozatot is elfogadott a testület. E szerint az önkormányzat – a többi között – minden városfejlesztési intézkedése során figyelmet fordít a környezet védelmére, előnyben részesíti az energiatakarékos, energiahatékony, hulladékszegény, környezetkímélő, klímabarát megoldásokat.