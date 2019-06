A nyári időszakban megcsappan a véradók száma, pedig több baleset van

A véradás különösen fontos a nyári hónapokban, hiszen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek harmada a nyári időszakban történik, ám az ellátást nehezíti, hogy a nyaralások idején nehezebb véradókat toborozni – idézi az MTI az ORFK tájékoztatását.

Hozzátették: a nyári hónapokban a balesetek hátterében legg­yakrabban a kánikula okozta fáradékonyság és a koncentráció hiánya áll, ami hátrányosan befolyásolja a vezetési képességet. A közlekedés legkiszolgáltatottabb résztvevői a gyermekek: a tanítás befejezését követően felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, közlekedésük kiszámíthatatlan. A nyári időszakban a közlekedés többi résztvevőjének fokozottan kell figyelnie a gyerekekre. Ráadásul a nyár a motorosok főszezonja: a nagy hőségben jellemző a hiányos védőruha, és problémát okozhat a járművek nem megfelelő műszaki állapota.

Magyarországon a folyamatos, biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra és évente körülbelül 390 ezer egység vérre van szükség. A véradásokat szervező hálózat több száz fős, így az Országos Vérellátó Szolgálat napi szinten országosan 60-70 helyszínen biztosítja a véradók számára, hogy élhessenek a segítségnyújtás e formájával.

A véradás népszerűsítésére most egy új, országos kampány is indult, mely szerint minden önkéntes, aki a július 1. és szeptember 1. közötti időszakban vért ad, az részt vesz egy nyereményjátékban, ahol sorsolás útján értékes ajándékokat is kaphatnak önzetlen segítségnyújtásukért cserébe. A kampányról részletesebb tájékoztatást a Vöröskereszt honlapján olvashatunk.

A KSH adatai szerint az utóbbi években csökkent a véradók száma

Sajnos a magyarországi véradási statisztikák kedvezőtlen tendenciát mutatnak. A KSH adatai szerint ugyanis 2012 óta rohamosan csökken az önkéntes donorok száma. A 2000 és 2017-es évek közötti időszakban 2004-ben volt a legkiugróbb a véradók száma, 2017-ben viszont minden addiginál alacsonyabb volt a részvételi arány, ami éves szinten 456105 főt jelent mindösszesen. Pedig a folyamat csupán 20 percet vesz igénybe, vérünkkel 3 életet is megmenthetünk egyszerre, ráadásul saját magunkról is tanulunk ezeken az alkalmakon. Egy véradás ugyanis egyfajta egészségügyi szűrés is, így átfogó képet kaphatunk egészségügyi állapotunkról. A júliusi véradások tervezete szerint Dunaújvárosban 2-án, a Vasmű úti Vérellátóban lesz 8 és 10 között, majd ugyanezen napon délután 14 és 17 között Sárosdon, az általános iskola udvarán. Július 4-én, 15:30 és 14:30 között Nagyvenyimen a Sportcentrumban várják az önkénteseket.