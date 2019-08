A nyár legnagyobb cserkészbulijára érkeznek

Megtetszett a tavalyi rendezvényen a cserkészeknek a Szalki-sziget.

Ugyanis idén is a nyár legnagyobb cserkészbulijára, a Scoutlandra érkeznek a táborozók, akik az augusztus 16–18. közötti cserkész kulturális fesztiválon vesznek részt. A múlt nyáron debütált rendezvény célja, hogy a ,,klasszikus” cserkészprogramok mellett, kötetlenebb keretek között is találkozhassanak egymással, kipihenhessék a táborokat, és egy nagy közös bulival koronázzák meg a nyarat.

A szervezők a programok terén idén is igyekeztek minél színesebb választékkal készülni, és a gondtalan szórakozás mellett az önfejlesztésre, önképzésre is hangsúlyt fektetni. Ennek köszönhetően nappal különböző előadások, workshopok, sportprogramok, este pedig koncertek, bulik várják a félezernél is több résztvevőt. Idén az Imre herceg terv pályázatnak köszönhetően a cserkészek számára ingyenes a rendezvény.

Lehetetlen lenne terjedelmi okokból a fesztivál minden programjáról szót ejteni, de álljon itt néhány különlegesség! Mindennapi függőségeinkről tart előadást dr. Zacher Gábor orvos, toxikológus szombat este. Szabadulószobával, nulla hulladék work­shoppal és állandó, szemléletformáló standdal érkezik hozzánk a HuMuSz Szövetség. A roma konyha receptjei anyákról lányaikra szállva maradtak fent, és felfedezésre várnak. Ebben segít Tonté Barbara. Jelenlét az online húspiacon – lehetőség vagy átok az internetes társkeresés? Kovács Orsolya pszichológus, a Mindset Pszichológia szakújságírója, a Vásáry Tamás Alapítvány szakmai vezetője ad választ szombat dél­előtti előadásán.