A Nemzeti Művelődési Intézet kirándulásán vettek részt az érdeklődők

A Perkátai Általános Művelődési Központ és a nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében vehettek részt a két településről érdeklődők, a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított kiránduláson 2020. augusztus 3-án.

A program során 45 fő látogatott el Lakitelekre, ahol hatalmas vendégszeretettel várták őket az intézet dolgozói és lelkes, fiatal önkéntesei. Az első látni való a Népfőiskola 25 hektáros területén található Hungarikum Liget volt.

A liget területén a magyar kultúrához és identitáshoz kapcsolódó szinte minden olyan jellemző megtalálható, amely nem csak a magyar embereknek, hanem turistáknak is Magyarországot jelenti: borkatedrális látható itt, de épül a fellelt gyógyvízre a gyógyfürdő is. Az élmény alapú tanulás is fontos szerepet tölt be a hely funkciójában: Csillagda épül és a Kincsem Lovardában lovaglásra is lehetőséget biztosítanak a gyermekek, felnőttek számára, írja a perkata.hu.

A Hungarikum Ligetet követően a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát tekinthette meg a csoport, ahol kisfilmekkel, bemutatókkal készültek számukra.

A program egy ebéddel folytatódott, melyet Lakitelek Tőserdőben szerveztek meg az intézet munkatársai, s azt követően a Gózon Gyula Színház: Agyigó: Szabó Magda élete című előadását tekinthették meg egy cirkuszisátorban.

A kirándulásról a késő délutáni órákban indult el Perkátára és Nagyvenyimre a csoport, akik élményekkel és új ismertségekkel, barátságokkal gazdagodva térhettek haza.