A nagyság ára elvárni magamtól, hogy mindig az élbolyban legyek

A közelmúltban Riczu Tamás, a sikeres, elhivatott villányi borász (akinek a céljai érdekében sikerült időt szakítania az életéből) volt a Dunaújvárosi Borbarát Klub vendége.

– Miféle boros ember vagy?

– Elhivatott, bolond vagy fél­őrült, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy az életem a szőlő és a bor. Azt gondolom, hogy ha valaki maximalizmusra törekszik és jó végterméket akar készíteni – mint ahogy azt én is teszem –, akkor azt csakis elhivatottsággal és odaadással lehet megtenni.

– Mindent magad csinálsz?

– Nagyon sokáig, tíz évig másodmagammal metszettem az összes szőlőmet. Büszke voltam arra, hogy ezt a két kezemmel csinálom. Persze a zöldmunkára már idénymunkásokat kellett bevonni. A feldolgozás során pedig egy borfejtést, vagy két tartály közötti átszivattyúzást sem engedek meg úgy, hogy nem vagyok ott. Tehát nem így működnek a dolgok, hogy kiadom a munkát, amit majd a fiúk megcsinálnak, hanem minden a jelenlétemben történik. Olyan típusú ember vagyok, hogy csak magamban bízok, és szeretek mindent látni. Az elmúlt években megtanultam, hogy az van jól megcsinálva, amit én végzek el. A családtagjaim szerint ez egy nagyon ­rossz szokás, mert nem bízok az emberekben. Viszont így vagyok nyugodt, hogy a kiadott termékeim megfelelnek az elvárásaimnak. Miattuk engem lehet bírálni vagy dicsérni.

– Büszke vagy a boros produkciódra?

– Az első sikereimnél folyamatosan hívtam az ismerőseimet, hogy „képzeljétek el, Magyarország legjobb újborának választották az enyémet!”. Aztán idővel vagy megszoktam, vagy elvárom magamtól ezt a szintet, hogy ott tudok lenni az élbolyban a minőségi borokkal. Az első százból kettő a miénk, amit nagy dolognak tartok. A kezdetekkor ez álomnak tűnt. Úgy érzem, hogy ez a munkámnak és a hozzáállásomnak az eredménye.

– Működik a palack varázsa?

– Amikor elkezdtem borászkodni, engem is a megalománia kerített a hatalmába. Figyeltem az akkoriban feltörekvő, mára világhírűvé váló villányi boros cégeket, és láttam, hogy a céljuk a százezer palackos teljesítmény elérése, majd tovább nőttek, és semmi sem volt elég a számukra. Az enyém is ez lett, amit el szerettem volna érni. Ezzel együtt nem a fényűzést, és a pompát, hanem a munkát láttam magam előtt. A cél eléréséért képes voltam egy tőkéstársat is bevonni 2009-ben. Bár már három-négy multihoz is bekerültünk, de nagyon balul ütött ki ez a dolog. Ezután újragondoltam a céljaimat, és mára már egy átlátható méretű borászatot alakítottam ki. Úgy éreztem, hogy a nagyobb mennyiségnél – egyrészt az alaposságom miatt – soha sem lesz szabadidőm, másrészt folyamatosan le kell toljam a gatyámat a forgalmazók előtt, hogy ne maradjanak a nyakamon a boraim. Mára az ötvenezer palackos határt tűztem ki, amiben hat fajta bort készítünk. A borsoromat a Villányban már bizonyított fajtákból állítottam össze. A kisebb palackszám miatt kurrensebbek a boraim, és viszonylag magasabb áron tudok értékesíteni, mint a „nagyobb” termelők a magukét.

– Mi a véleményed a zöldszüretről?

– Magyarországon elvileg jelenleg bortúltermelés van, és a kormány ezzel próbálja meg csökkenteni a feleslegesen felhalmozott borok mennyiségét. Ezért inkább pénzt ad a termelőnek azért, hogy vágja le a szőlőjét, és ne készítsen belőle bort. Azt gondolom, hogy ezt azok a termelők használták ki, akik bizonytalanok a szőlőjük vagy a boraik értékesítési lehetőségében, és megelégedtek a szerényebb, de biztos bevétellel. Ez egy nagyon jó dolog volt a részükre, amit talán korábban is ki lehetett volna találni. Mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel, mert mi évről évre tudjuk, hogy kinek mennyit adtunk el, és tudjuk, hogy a következő szezonra milyen lehetőségekre számíthatunk.

– Ökológiai gazdálkodás?

– Ezzel a szemlélettel, vegyszermentesen műveljük a szőlőnket. Ezekre vétek lenne egy zöldszüret-ajánlatot elfogadni. Nagyon büszke vagyok ezekre a termésekre, és alig várom, hogy a kezem között borrá érjenek.

– Léteznek palackba zárt büszkeségek?

– Nekem mindegyik borom a gyermekem. Azt gondolom, hogy mindegyik megállja a helyét. A rozéra fordítom a legnagyobb figyelmet. Hogy miért? Szerintem nagyon nehéz elkészíteni egy jó rozét. Amíg a fehérre napjában egyszer-kétszer, addig a rozéra háromszor-négyszer is ránézek. Lehet, hogy azért is, mert azzal értem el az első sikereimet, és kihívásnak tartom, hogy változatlanul kimagasló legyen a minősége a borvidéken belül, vagy esetleg országos szinten is. Ötfajta szülővel dolgozunk. Egyetlen fehérszőlő-fajtánk van az olaszrizling, mellette a kékfrankos, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon található meg nálunk. Ezek a borvidék sikeres fajtái.

– Milyen a családi munkamegosztás?

– A feleségem szerint én semmit sem csinálok, ő viszont az összes munkát elvégzi! Persze, csak azért mert ő nem látja. A borászkodás egy alkotó munka, és nem csak a tevőleges része tartozik hozzá, amire ő azt mondja, hogy az semmittevés. A valóság az, hogy én csinálok mindent, ő pedig learatja a bevételeket.

– Nehéz sorod van egy sikeres borász mellett? – kérdeztem Auer Ágotától, civilben a feleségtől, aki az üzlet lényeges részét, az értékesítést vezeti.

– Nincs, inkább magamnak csinálok sok feladatot, mert nagyon maximalista ember vagyok. Igaz, hogy Tamás is az, csak más szempontból. Ő azt gondolja, hogy ha nagyon szép borok készülnek a keze alatt, akkor az teljesen elegendő ma egy borászatnak. Szerintem biztosan nem. Az igazi nehézség, ami a háttérben szinte láthatatlan módon zajlik, a cég menedzselése, a logisztika lebonyolítása. Enélkül nem lehet a termékeinket értékesíteni. Ez az én dolgom. Rengeteg országos és nemzetközi versenyre nevezzük a borainkat. Ezeket nemcsak el kell juttatni a helyszínekre, hanem fel is kell készíteni és a szükséges adminisztrációval is el kell látni. Mellette én tartom a kapcsolatot a vevőinkkel, ami más vállalkozásokhoz hasonlóan szintén nem egy egyszerű feladat. Főképp a fizetési hajlandóságuk miatt. A borászatunk költségvetését is igyekszem rendben tartani, ami a fejlődésünk alapja. Jelenleg egy nagyon komoly borászati üzemet építünk, ami reményeink szerint az év végére el is készül. A jelentős elektromos­energia-fogyasztásunk csökkentésére egy napelemparkot is építtettünk.

– Más a habitusotok, a megítélésetek a borászati szakemberek között?

– Nem tudom, hogy miért van ez, de Tamást mindenki imádja, mert kedves, ő a jószívű, az emberséges. Rólam pedig azt tartják, hogy egy agresszív, rámenős, erőszakos manager vagyok, aki kiharcolja, amit mi szeretnénk. Azt látom a mai világban, hogy aki nem ezt csinálja, az lemarad a versenyben.

– Melyik termékre vagytok a legbüszkébbek?

– A 2018-as évjáratú villányi rozénk négyszeres aranyérmes lett. Az elsőt a villányi borversenyen kapta, aztán hasonló helyen végzett az országoson is. A nemzetközin pedig két díjat kapott, az egyik egy aranyérem, a másik pedig egy különdíj: a legmagasabb pontszámot érte el a kategóriájában. Az összes forgalomban található kékfrankos borunk prémium kategóriájú. Nagyon magas terméskorlátozással készültek, és országos első helyezettek. Legutóbb pedig a száz legjobb közé került a 2016-os borunk. A cabernet franc borunkra mi kaptuk az első szuper prémium borminősítést a borvidékünkön 2018-ban. Ez a különlegesség esélyes arra, hogy az angol királyi család is beválassza a szortimentjébe. Ezeket az értékes díjakat a kereskedők és a vásárlók is figyelemmel kísérik.