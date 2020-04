A mozdonyvezetőkért készül

A rácalmási vasútállomás újra gazdagodott. Gyöngyösi László egykori mozdonyvezető egy emlékművet készített kollégái tiszteletére. Öt napja látható az alkotás.

Gyöngyösi László elmondta, az ő ötlete volt, és ő is készítette el az emlékművet. Nemcsak az elhunyt mozdonyvezetőkről szól az alkotás, hanem az élőkről is.

– Az országban egyedülálló dologról beszélhetünk. A vasúti vezetőkkel egyeztettem, mielőtt belefogtam a munkába, mindenben maximálisan támogattak, nagyon örültek az elgondolásomnak. Az emlékmű műkőből készült, még nem volt meg az átadója, de már tervezzük. Kijelölünk majd egy napot, amikor összejövünk, és minden évben ezen a napon találkozunk, amikor is tisztelgünk a mozdonyvezetők előtt.

Gyöngyösi László fontosnak tartotta azt megjegyezni, hogy az emlékmű a vasút területén van, így senkit sem zavar, semmilyen érdeket nem sért. Külön szeretné Ispán Árpád fővasúti oktató mozdonyvezetőnek és Varga Lászlónak megköszönni az önzetlen segítségüket.